Lakshmi was bang voor negatieve reacties op Wie is de Mol?

Zangeres Lakshmi Swami Persaud was maar wat bang voor negatieve reacties op haar deelname aan Wie is de Mol?. Dat vertelt ze in De Telegraaf. Achteraf gezien viel dat echter – tot haar grote opluchting – enorm mee.

„Ik val best op met mijn blauwe haar, op straat krijg ik veel reacties. Veel van kinderen tussen de tien en de zestien, die Lakshmi schreeuwen en kijken of ik het echt ben”, vertelt de 27-jarige zangeres. „Heel bizar, omdat vroeger niemand ooit mijn naam goed heeft kunnen uitspreken. Ik had me voorbereid op de reacties: als je op tv komt krijg je best een bak haat over je heen.”

Overladen met lieve berichten

Maar eigenlijk kwamen die negatieve berichten helemaal niet. „Ik heb zó veel lieve berichten gehad. Ik wist niet wat me overkwam.” Inmiddels heeft Lakshmi al meer dan 29 duizend volgers op Instagram. Ook krijgt ze regelmatig tekeningen van fans die ze vol trots op social media toont en worden foto’s van haar in memes gebruikt.



De zangeres kreeg in aflevering 4 van Wie Is De Mol? een rood scherm en moest de serie verlaten. Op Instagram schreef ze daarover. „Met Momo doe ik lopend naar de test nog een schietgebedje naar Shiva, die ironisch genoeg ‘de verwoester’ is, en ik voel me thuis, wil niet weg”, begint ze.

„Groepen mensen heb ik altijd intimiderend gevonden en eng. Dat was mijn enige zorg die ik had nadat ik hysterisch blij was dat ik mee mocht. Maar deze club mensen, productie en kandidaten, voelde als een warm bad met glitter bath bombs, champagne, aardbeien en muziek (en ergens wat gif verstopt voor de spanning;) ) Bij de test wist ik precies dat ik het fout deed maar het kwaad was al geschied en ik liet me teveel verleiden door afleiding en avontuur.”

Bijkomen van het avontuur

Na haar terugkeer in Nederland moest Lakshmi best even bijkomen van het hele avontuur. „Toen ik thuis was, heb ik drie boeken gekocht en ben daarmee op een terras gaan zitten, heb wijn gedronken, gerookt en gelezen als een soort verstrooide oude vrouw en ben zelf ook gaan schrijven om het te kunnen verwerken, het was vrij intens.”