Op het laatste moment toch geen wintersport op Italiaanse pistes, crisis in Franse ziekenhuizen

Geen wintersport op de Italiaanse pistes. De skigebieden zouden heropenen, maar Rome maakte op het laatste moment een ommezwaai. Eigenlijk mocht sommige regio’s vanaf morgen de skiliften weer openen, omdat het aantal coronabesmettingen is gedaald.

Minister Speranza van Volksgezondheid verlengt het bestaande wintersportverbod voor recreatieve skiërs. Hij zei dat skipistes gesloten moeten blijven door het verhoogde risico van nieuwe, meer besmettelijke varianten van het coronavirus.

De regering had eerder nog groen licht gegeven voor skiën in de zogenaamde gele zones van het land, waar het risico op infectie kleiner is.

Franse ziekenhuizen in crisismodus

In Frankrijk lopen de besmettingen juist op. Ook de ziekenhuizen hebben het erg druk. Daarom heeft het Franse ministerie van Volksgezondheid regionale gezondheidsinstanties en ziekenhuizen gevraagd vanaf 18 februari in „crisisorganisatie” te gaan. Dat doen ze om zich voor te bereiden op een mogelijke toename van het aantal coronagevallen, meldt Le Journal Du Dimanche. Die toename zou worden veroorzaakt door besmettelijkere varianten van het longvirus.

Ziekenhuizen in het land vergroten het aantal beschikbare bedden, stellen niet-dringende operaties uit en trommelen al het beschikbare personeel op. In maart en november 2020 nam de Franse overheid soortgelijke stappen. Frankrijk ging in die maanden in nationale lockdown.

„Deze crisisorganisatie moet in elke regio worden geïmplementeerd, ongeacht de mate van stress in het ziekenhuis en moet vanaf donderdag 18 februari operationeel zijn”, zei gezondheidsautoriteit DGS in een memo waaruit de krant citeert.

Frankrijk registreerde gisteren 21.231 nieuwe coronagevallen, tegen 20.701 op vrijdag, waardoor het totale aantal op 3.448.617 komt. Daarmee staat het land op plek zes wereldwijd qua besmettingen. De Fransen hebben tot nu toe geen nieuwe lockdown ingevoerd, in de hoop dat de nationale avondklok die dagelijks om 18.00 uur ingaat voldoende soelaas biedt.