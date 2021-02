Schaatsen in coronatijd, dit mag wel en dit mag niet

Als de schaatsen uit het vet kunnen, wordt Nederland ‘gek’. Dat we de komende week kunnen schaatsen, zit er dik in. Maar ja, hoe moet dat in coronatijd waarin we aan tal van regels en (strenge) adviezen gebonden zijn?

Zodra het goed begint te vriezen, zullen veel liefhebbers van het schaatsen elke coronamaatregel in no time vergeten zijn. Neem mensen dat maar eens kwalijk, Nederland als schaatsgek land kennende. Anderen zullen bij het zoeken naar de stalen noren toch even nadenken. Er zijn regels, veel regels. Dus hoe kan ik eigenlijk het beste schaatsen?

Regels zodat schaatsen toch echt ijspret wordt

Na een flink pak sneeuw op zondag, waarop onder meer de NS zich al rigoureus voorbreidt, is er vriesweer op komst. Woensdag wordt een temperatuur van bijvoorbeeld -10 graden verwacht. En dat terwijl we nog midden in de strenge coronalockdown zitten. De veiligheidsregio’s hebben daarom alvast een aantal regels voor schaatspret op natuurijs opgesteld.



De natuurijsbanen mogen open. Mensen van 18 jaar en ouder mogen daar in hun eentje schaatsen of hooguit met z’n tweeën, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Daar zou je bij het onderbinden van de schaatsen misschien niet meteen aan denken. De regel is echter logisch: ook ‘gewoon’ mag je maar met twee mensen uit verschillende huishoudens samen zijn. Jongeren tot en met 17 mogen wel in grotere groepjes schaatsen.

Geen wedstrijden en tochten

Schaatswedstrijden en toertochten zijn niet de bedoeling en kleedkamers en kantines van ijsverenigingen blijven dicht. Maar een koek-en-zopietent, waar je buiten iets te eten en drinken afhaalt, mag wel. Zo blijf je gelukkig niet verstoken van je welverdiende beker snert of een dampende chocolademelk. Wel afstand houden bij het bestellen uiteraard. Voor een goede coronagang van zaken moeten de koek-en-zopie-verkopers zorgen, een beetje verantwoordelijkheid nemen moeten we allemaal.



Als het te druk is op de ijsbaan, ga dan weer weg, is een streng advies. De veiligheidsregio’s drukken de enthousiastelingen dit echt op het hart, want het coronavirus heeft het namelijk wel naar z’n zin als het ‘goed koud’ is. Het beste is als ijsverenigingen een ‘coronacoördinator’ aanwijzen, die de baan kunnen sluiten als er te veel schaatsers zijn.

Burgemeesters grijpen in

Als het echt veel te druk wordt of als schaatsers zich duidelijk niet aan de regels houden, zullen burgemeesters ingrijpen door bijvoorbeeld een parkeerplaats of een ijsbaantje te sluiten. Dat zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters Hubert Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. Bruls waarschuwt schaatsliefhebbers dat ze extra voorzichtig moeten zijn. „De druk op de zorg is al hoog, die moeten we niet nog meer belasten”, aldus de burgemeester, doelend op ongelukken die vooral onervaren schaatsers makkelijk overkomen.



Onbezorgd sporten moet de standaard zijn voor iedereen. Onder het motto 'Samen voor een veilig schaats- en skateklimaat' gaat de KNSB extra inzetten om samen met de verenigingen voor alle sporters een veilig sportklimaat te bieden. 🤝https://t.co/bYcewKVpJJ — KNSB (@KNSB) February 4, 2021

Wijs op het ijs schaatsen

Schaatsbond Bond KNSB heeft op de website tal van tips en adviezen geplaatst voor schaatsen in coronatijd. Dit onder de noemer Wijs op het ijs. Beheerders van natuurijsbanen kunnen daar ook een protocol vinden om hun ijsbaan veilig te openen. Hier vind je alle informatie die de KNSB met het oog op de komende schaatsweek heeft opgesteld.