VVD-leider Rutte roept partijen op verbinding te zoeken in verkiezingsstrijd

Volgens VVD-leider Mark Rutte moeten partijen zich vooral richten op verbinding en niet op het zoeken en uitvergroten van de verschillen. Daarmee verwijst Rutte naar de naderende Tweede Kamerverkiezingen. Ook stelt Rutte, in zijn gepubliceerde brief genaamd Samen naar de eindstreep. En verder, dat het wegens de coronacrisis niet realistisch is om beloften te doen.

De verkiezingsstrijd is losgebarsten en Rutte merkt dat de verschillend daardoor uitvergroot worden. „We moeten juist de verbinding zoeken, want alleen samen komen we uit deze crisis”, stelt de leider van de VVD.

Beloftes

Volgens Rutte is er veel te doen, maar er zijn drie dingen waar hij na de verkiezingen meteen mee aan de slag wil. Hij wil ervoor zorgen dat de economie meer groeit en dat mensen werk hebben. Ook wil hij de zorg versterken en als laatste wil hij een sterke overheid.

Naast de beloftes die hij maakt, spreekt Rutte ook een aantal groepen in het specifiek aan. Tegen de ondernemers zegt Rutte bijvoorbeeld het volgende: „Ondernemers kunnen niet op volle kracht een herstart maken als ze nog jarenlang torenhoge schulden met zich meeslepen, of als ze al hun spaarpotten leeggeschud hebben. Ik wil nu geen concrete beloftes doen of bedragen noemen. Maar ik beloof wel dat als we bij de eindstreep zijn, ik samen met onder meer banken zal zoeken naar oplossingen.”

En ook de jongeren worden niet vergeten. „Ik snap dat het voor jullie ontzettend moeilijk is. We hebben jullie weinig horen klagen. Ik wil jullie bedanken”, begint de VVD-leider. „Jullie krijgen vaak het verwijt je niet aan maatregelen tegen corona te houden, maar ik zie het tegenovergestelde. Ik zie jonge mensen die veel offers brengen, die geduld hebben, en er het beste van maken. Dat verdient een groot compliment!”

Naast de ondernemers en de jongeren steekt Rutte ook de hardwerkende Nederlanders en het zorgpersoneel een hart onder de riem. Volgens hem gaan we er samen uitkomen. „Politiek gaat ook over samenwerking. De komende weken staan alle lijsttrekkers tegenover elkaar in televisiedebatten, en hebben politici soms felle kritiek op elkaar. Maar we kunnen alleen iets bereiken door met alle redelijke partijen samen te werken.”

Andere toon Rutte

Volgens NOS politiek-verslaggever Lars Geerts is de gepubliceerde brief van Rutte iets wat hij standaard doet bij verkiezingen. De toon van de brief is echter wel anders. „In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen schreef Rutte eind 2019 nog over het breekbare vaasje dat Nederland is. En in de campagne van 2017 was er een scherpe toon richting aso’s in de samenleving en mensen die naar ons land komen om onze vrijheid te misbruiken. Nu is het een en al verbinding en handreikingen aan allerlei groepen in de samenleving”, stelt Geerts in gesprek met NOS.

Naast de toon van de brief valt het ook op dat de VVD zelf weinig in de brief terugkomt. „Het is een persoonlijkheidscampagne rond Rutte. De VVD zet vol in de persoonlijke populariteit van Rutte. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan de campagneposters, waar de VVD vorige keren nog geen beeltenis van de premier had maar vooral slogans, prijkt nu overal zijn foto. In de brief heeft hij het ook vaak over ‘ik’; de partij lijkt alleen nog een vehikel voor het premierschap van Rutte.”