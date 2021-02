Mooie weer zorgt voor drukte op wegen naar bossen en zee

Op veel wegen naar de kust, bossen en andere natuurgebieden is het zaterdagmiddag zoals verwacht druk. Op de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland stond even na 14.00 uur een file van 7 kilometer.

Sinds vrijdag is het voorjaarsvakantie in de regio’s Midden en Noord en in de regio Zuid is de vakantieweek maandag voorbij. Vanwege het fraaie lenteachtige weer met maxima rond 19 graden trekken veel mensen eropuit.

Drukte Scheveningen

Langs de kust houden politieagenten, boa’s en verkeersbegeleiders toezicht en in natuurgebieden zijn boswachters extra alert vanwege de coronamaatregelen. Op de wegen naar Scheveningen en Hoek van Holland staan volgens de ANWB files van enkele kilometers. Als het ergens te druk wordt sluiten gemeenten de toegangswegen, parkeerplaatsen of zelfs hele gebieden af.



Een flink aantal gemeenten, waaronder Den Haag, riep vrijdag al op niet massaal de natuur in te gaan en drukke plekken te mijden. „Als het te druk is, ga dan weg. Houd altijd 1,5 meter afstand, dus ook met mooi weer. Ga niet met meer dan één persoon uit een ander huishouden op pad”, twitterde de gemeente.

Eerste zachte dag

De eerste officiële zachte dag van het jaar is een feit. Om 13.10 uur bereikte het kwik in De Bilt de 15 graden, meldt Weer.nl. Het verschil met een week geleden is groot: toen vroor het in De Bilt nog meer dan 10 graden.

Omdat het nog winter is, wordt er niet gesproken van een lentedag, maar van een zachte dag. Deze valt nu 2,5 weken eerder dan gemiddeld. Zaterdagmiddag kan de temperatuur oplopen tot 17 graden, in het zuidoosten zelfs tot 19 graden.

De vroegste lentetemperatuur ooit in De Bilt werd gemeten op 13 januari 1993. Het werd toen 15,1 graden. Dit is ook de enige officiële zachte dag in januari.