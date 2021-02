Vrouw op buitentoilet in billen gebeten door een beer

Een vrouw in Alaska is tijdens het kamperen in haar billen gebeten door een beer. De vrouw zat op het buitentoilet toen ze plots gebeten werd, zo meldt Alaska’s News Source.

Shannon Stevens was in Alaska aan kamperen met haar broer en zijn vriendin. Het drietal verbleef in een joert vlakbij Chilkat Lake. Na het avondeten besloot de vrouw om naar het buitentoilet te gaan.

‘Ik zag een beer die me aanstaarde’

„Ik ging naar het buitentoilet. Meteen toen ik ging zitten werd ik door iets gebeten”, verklaart de vrouw. „Eerlijk gezegd kwam het niet in bij me op dat het een beer zou kunnen zijn. Ik voelde de pijn en ik schreeuwde.”

Shannons broer had haar horen schreeuwen en kwam naar het buitentoilet gerend. Shannon besloot de wc-bril open te maken om te kijken wat haar gebeten had. „Ik pakte mijn hoofdlamp en opende de bril. Toen zag ik de kop van een beer die me aanstaarde.”

Het tweetal rende zo snel al ze konden terug naar de joert. Daar hebben ze de wond van Shannon verzorgd. Het bleek een kleine wond te zijn, dus het viel nog mee.

„Toen we doorhadden dat alles goed ging, begonnen we te lachen. We konden niet geloven hoe gek het allemaal was”, vertelt Erik Stevens, de broer van Shannon. De volgende ochtend vond het tweetal allemaal pootafdrukken van de beer rondom het buitentoilet.

Voorzichtiger zijn

Carl Koch, bioloog, stelt dat hij nog nooit eerder zo’n soortgelijk verhaal gehoord heeft. Koch stelt echter wel ‘dat beren in die omgeving wakker kunnen zijn, ook gedurende de winter’.

Naar alle waarschijnlijkheid was het een zwarte beer die Shannon beet. De eigenaren van een huisje in de buurt hadden volgens Koch ook schade aan hun buitentoilet. Zij stuurden een foto van een zwarte beer die in de buurt rondliep.

De ervaring heeft Shannon geleerd om wat voorzichtiger en oplettender te zijn. „Ik denk dat ik de volgende keer iets beter naar het buitentoilet kijk.”