Kritiek op uiterlijk Carice van Houten na gesprek in Jinek, maar de actrice slaat terug

De 44-jarige Carice van Houten schoof maandagavond aan bij Jinek om te praten over de nieuwe serie Red Light. Maar kijkers letten blijkbaar niet zo op het gesprek over de nu al bekroonde serie. Achteraf ging het gesprek op sociale media namelijk vooral over het uiterlijk van de actrice. Zo zou ze te veel aan zichzelf hebben laten sleutelen.

Kijkers bekommerden zich onder meer om het gebit van Carice. Hier heeft ze namelijk het een en ander aan laten doen. „Waarom nieuwe tanden? Je mag het zelf weten allemaal. Alle vrouwen van de wereld. Maar jullie gaan allemaal op elkaar lijken”, twitterde een kijker. Zelf heeft Carice er overigens nooit een geheim van gemaakt dat ze niet tevreden was met haar gebit en er een keer wat aan wilde laten doen.



Oh Carice. Waarom nieuwe tanden?Waarom? En ja, je mag het zelf weten allemaal. Alle vrouwen van de wereld. Maar jullie gaan allemaal op elkaar lijken. Waarom? Jouw (eigen) tanden waren de mooiste en liefste. #carice #jinek — Ulrike Nagel (@ullinagel) February 15, 2021

Uiterlijk Carice van Houten

Maar niet alleen het gebit van de 44-jarige actrice was het middelpunt van kritiek. Ook de rest van haar uiterlijk werd niet goedgekeurd door twitteraars. Kijkers vermoeden namelijk dat ze niet alleen haar tanden, maar ook haar gezicht heeft laten verbouwen.

(De tekst gaat verder onder de Tweets)



Schrik me dood van #CaricevanHouten Zonde zeg #Jinek — pauline de haas (@paulinedehaas) February 15, 2021



Iedereen moet het natuurlijk zelf weten maar al die gezichtsverbouwingen.. ik vind ze jammer. Zeker bij Carice van Houten. 🤦‍♂️ #jinek — Titusz (@Lawnmusic) February 15, 2021



Jeetje…… Carice van Houten lijkt wel de dochter van Marijke Helwegen geworden…… 🤭🤦🏼‍♂️#jinek — Just call me frank. 🎸 (@ef_wee) February 15, 2021



Carice van Houten was een hele mooie vrouw #jinek — Helma  (@Helma_vd_Hurk) February 15, 2021



Wow, wat een enorme botox-bakkes heeft die Carice van Houten bij #Jinek dan… Je ziet Linda de Mol naar haar kijken en gewoon denken: “Hey, die heeft meer fillers in haar face dan ik!” Zo zonde …. — Sydney Wurth (@SydneyWurth) February 15, 2021



