Nietsverhullende Sex Tape doet zelfs de ogen van Bobbi Eden uitpuilen

De opnames in Sex Tape, de nieuwe serie op discovery+, doen soms zelfs presentatrice Bobbi Eden de ogen uitpuilen. En zij is op zich wel een en ander gewend..! Vanaf morgen kun je het streamen.

Je hebt van die programma’s waarin ‘the couples tell all’, in Sex Tape laten de stellen gewoon alles zién. Ze filmen het dagelijks leven tot ruzies en goedmaaksessies in bed (of waar dan ook), en van alles ertussen in. Maar het is niet alleen seks dat de klok slaat, want de stellen doen mee voor een reden. Ze willen graag dat hun relatie onder de loep wordt genomen, en dat is vaak hard nodig ook.

Sex Tape

Sex Tape is een van de eigen Originals van nieuwe real-life streamingdienst discovery+, waar Metro al eerder over schreef. Het wordt gepresenteerd door Bobbi Eden die het samen doet – adviezen geven – met relatiedeskundige Jeremy Heshof.

Bobbi zit in een extreem comfortabel uitziend roze outfit op een bank op de set, waar zo de koppels bij haar aanschuiven, „dat wordt weer een grote orgie met z’n allen… Nee, grapje hoor!” De vrolijke Bobbi vertelt via een live-verbinding over het programma. „Het is elke keer weer een verrassing wie er voor me zitten. En we zoeken trouwens nog nieuwe koppels…” Ze kijkt even naar de journalisten in de videomeeting. „Ik zie er best wat leukerdjes tussen, iets voor jullie?” Maar het geluid staat uit, aan de andere kant.

Bobbi Eden is geen onbekende met sekstapes natuurlijk, een understatement, maar toch zou ze zelf nooit mee doen, verklapt ze. „Als je je eigen seksleven durft te filmen, moet je echt ballen hebben.”

Teaser Sex Tape

Een teaser van Sex Tape wordt getoond. Je ziet stellen lachen, bekvechten en iemand in de slaapkamer zijn weg naar beneden vinden. Ook wordt van alles gezegd, waarvan deze zin ondergetekende het meest heeft getriggerd. „Die eikel van jou is een stuiterbal XXL van zichzelf, da’s echt niet leuk meer.” Of zoiets. Teaser geslaagd.



Vanaf 6 Februari mag ik dit waanzinnige programma presenteren! Te zien op DiscoveryPlus.

Stream nu de eerste drie maanden voor maar één Euro! Stream What You Love! ❤️ Ga nu naar: https://t.co/KGWqLiLTyO #DiscoveryPlusOriginals #DiscoveryPlusNL #Sextape pic.twitter.com/E7b6ni2oFJ — Bobbi Eden (@BobbiEden) February 2, 2021

(S)expliciet

Hoe expliciet Sex Tape is? Of beter ‘sexpliciet’? Heel erg, knikt Bobbi enthousiast. „De stellen filmen zichzelf in de slaapkamer. Ik ben echt wel wat gewend…” Ze kijkt even met een ondeugende grijns in de camera, „maar ik zal je eerlijk zeggen dat mijn oren soms gewoon klapperden en m’n ogen uitpuilden…” En dat uit de mond van Bobbi Eden. „BDSM enzo, daar heb ik zelf niets mee, maar ook hoe lelijk stellen tegen elkaar kunnen doen, zonder dat ze het doorhebben.”

Problemen die de revue passeren zijn onder andere hoe stellen na het krijgen van vier kinderen een spicy seksleven missen, of dat de een wel veel wil experimenteren en de ander niet. Of de oude vertrouwde communicatieproblemen. Bobbi en Jeremy bekijken de tapes en beelden nauwlettend. Ze vullen elkaar goed aan. „Hij is de relatiedeskundige, maar als hij met adviezen uit de boekjes komt maar waarmee je in de praktijk niets kunt, dan trek ik wel mijn bekkie wel open, hoor. Ik mag zeggen wat ik denk en wat de kijker ook waarschijnlijk denkt.”

Deelnemers

De deelnemers zijn zowel (een beetje) bekend, van programma’s als Utopia bijvoorbeeld, of als de ex van Barbie, als onbekend en de meesten hebben zich via oproepen op social media opgegeven. Op de vraag of deelnemers soms niet een beetje tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen, het kan ten slotte ook too much worden, is discovery+ duidelijk. „Het zijn allemaal volwassen mensen die eigen keuzes kunnen maken. De een laat meer zien dan de ander en het is absoluut niet onze bedoeling om mensen voor paal te zetten. Ook grappige en emotionele momenten komen voorbij, het gaat niet alleen maar om de seks.”

Maar wel voor een groot deel natuurlijk. Vanaf zaterdag is Sex Tape te streamen. Kijken dus, als je zin hebt…