Volgens een peiling vindt helft FvD-kiezers corona een complot – en daar vindt Twitter wat van

De helft van de mensen die op Forum voor Democratie (FvD) willen stemmen, denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken. Volgens 51 procent van hen is corona een biologisch wapen, gefabriceerd in een laboratorium. Dat komt naar voren uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur.

Er zit een groot verschil tussen de opvattingen van FvD-kiezers en mensen die op andere partijen stemmen. Zo gelooft zo’n 11 procent van alle Nederlanders dat het virus bewust is ontwikkeld. En 13 procent gelooft dat het een biologisch wapen is. Een flink verschil dus.

Volgens Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Heck zijn de gematigde stemmers bij FvD verdwenen. „Het percentage complotdenkers is groter geworden. Omdat ze nu een kiezersgroep over hebben die hem no matter what trouw blijven. Dit is de harde kern die overblijft.”

Het onderzoek is uitgevoerd door Ipsos tussen 17 februari en 23 februari onder een representatieve groep van 3009 stemgerechtigde Nederlanders.

‘Iets gaat fout in dit land’

Op Twitter zijn er twee kampen ontstaan: de mensen die geschokt zijn door dit onderzoek én de mensen die dit zien als aanwijzing dat er iets mis is in ons land. Zo schrijft Ralph: „Je kan heel denigrerend doen over FvD-kiezers. Maar feit blijft dat de onvrede en irritatie in dit land groeiende is. We hebben straks 30-40 zetels op rechts en dat zijn allemaal mensen die vinden dat er iets echt heel erg fout gaat in dit land.”



Je kan heel denigrerend doen over FvD-kiezers. Maar feit blijft dat de onvrede en irritatie in dit land groeiende is. We hebben straks 30-40 zetels op rechts en dat zijn allemaal mensen die vinden dat er iets echt heel erg fout gaat in dit land. Myself incl #StemPVV #kutkaag — Ralph (@Ralph50268880) February 28, 2021

Volgens Ebru Umar is corona „een excuus voor een landelijke angstpsychose die mensen het leven belemmert. Buuf van 77 die vandaag werd uitgescholden omdat ze het waagde een slagerij in te stappen waar een paar mensen stonden. Totaal van de leg. Iedereen. Waarom?!”



Als niet FvD stemmer vind ik Corona een excuus voor een landelijke angstpsychose die mensen het leven belemmert. Buuf van 77 die vandaag werd uitgescholden omdat ze het waagde een slagerij in te stappen waar een paar mensen stonden. Totaal van de leg. Iedereen. Waarom?! https://t.co/f3DGoqYGL2 — Ebru Umar #1 (@umarebru) February 27, 2021



Natuurlijk.. Alle wereldleiders hebben hier jaren geleden afspraken over gemaakt. 😂😂 Helft FvD-kiezers: 'Corona is ontwikkeld om burgers te onderdrukken' – https://t.co/idClrfYI7M — Maurice 🇪🇺 (@mmannesse1) February 28, 2021

‘Helft van de FvD-kiezers echt gek geworden’

„Dus de helft van de FvD-kiezers zijn echt gek geworden..”, schrijft Machiel. Pieter gaat daar tegenin: „Half gek. Corona is weliswaar niet bedacht om te ‘resetten’ maar het wordt wel door linkse engerds inclusief Rutte aangegrepen om te resetten. En dat daar verzet tegen komt is zeer terecht. Alleen de gedachte dat corona geen natuurverschijnsel zou zijn is wel gek.”



Half gek.

Corona is weliswaar niet bedacht om te "resetten" maar het wordt wel door linkse engerds inclusief Rutte aangegrepen om te resetten. En dat daar verzet tegen komt is zeer terecht. Alleen de gedachte dat corona geen natuurverschijnsel zou zijn is wel gek. Vandaar — Pieter Vreugdenhil (@PieterVreugden1) February 28, 2021

Gelukkig is er ook nog ruimte voor grapjes: „En allemaal maar lachen om die FvD-kiezers. Intussen is het kennelijk niemand opgevallen dat alle gevaccineerde bejaarden ineens geen enkel probleem meer hebben met Windows, het IBAN-nummer van George Soros uit hun hoofd kennen en de hele Talmoed foutloos kunnen declameren.”



