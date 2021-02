Rutte sluit kabinet met Baudet uit: ‘Zó walgelijk’

Demissionair minister-president Mark Rutte sluit het volledig uit dat hij straks na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart, met Thierry Baudet in een kabinet komt te zitten. Dat heeft de premier laten weten in talkshow Op1. Vooral na onlangs gelekte appjes kan Baudet een zetel in het kabinet wel vergeten.

In Noord–Brabant werken het CDA en de VVD nog wel samen met het Forum voor Democratie van Baudet, maar volgens de bestuurders daar werken ze niet met Baudet samen, maar met „130.000 mensen die op Forum hebben gestemd”.

Thierry Baudet in kabinet ondenkbaar

Maar op landelijk niveau heeft het gezicht van Forum voor Democratie een groter probleem. „Samenwerken met Baudet zag ik al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes, die overigens wel in het beeld passen dat we al langer met hem zien, is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten”, is Rutte stellig als er bij Op1 naar gevraagd wordt.

Met „de verschrikkelijke appjes” doelt Rutte op de WhatsApp-berichten van Baudet en andere FVD’ers in WhatsApp-groepen, die Elsevier Weekblad in handen kreeg. In de appjes lieten Baudet en zijn partijleden zich racistisch uit tegenover latino’s en, zoals het in de groep zelf wordt genoemd, „negers”.

Rutte walgt van Baudet

Het was een volgend hoofdstuk in het toch al rommelende Forum voor Democratie, dat meer en meer terrein verliest door een reeks aan incidenten. Rutte en Baudet in een regering was volgens de premier toch al uitgesloten, maar nu is de maat echt vol. „Deze appjes gaan alle grenzen over, zó walgelijk”, haalt Rutte uit. „Homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk. Onder Mark Rutte en de VVD is samenwerken met Baudet niet mogelijk, gaat niet gebeuren.”

Twitter verdeeld over uitspraken Rutte in Op1

Op Twitter wordt volop gereageerd op de uitspraken van Rutte. Zo vinden velen de uitspraken zeer terecht en zijn ze blij dat Baudet geen plaats zal hebben in het kabinet. Toch wordt ook Rutte zelf flink geschoffeerd. Het uitsluiten van FVD zou volgens kijkers puur een „campagnepraatje” zijn.

Tevens blijft de toeslagenaffaire een heikel punt voor veel mensen. Zo zegt een Twitteraar: „Volgens mij is Rutte wel de laatste die partijen mag uitsluiten na tien jaar wanbeleid!”



Je kan zeggen wat je wil, maar #Rutte is wel heel erg in vorm hoor #Op1 — Govert van Eerde (@GovertvanEerde) February 10, 2021



Rutte sluit baudet uit😪 volgens mij is hij wel de laatste die partijen mag uitsluiten na 10jaar wanbeleid! #alleenwappiesstemmenVVD #OP1 — roy den hollander (@HollanderRoy) February 10, 2021



Na de verkiezingen vind Rutte dat samenwerking met de FVD wel mogelijk is , allemaal gespeeld. #Op1 — RNN Media (@RadioNostal) February 10, 2021

Bekijk hier de hele uitzending van Op1.