In Argentinië kregen vips vaccinatievoorrang, burgers allesbehalve blij

Een vaccinatieschandaaltje in Argentinië: prominenten kregen daar vaccinatievoorrang, maar dat was tegen de regels in. Nu gaan duizenden Argentijnen in Buenos Aires de straat op. Betogers hadden borden meegenomen met opschriften als „geef me mijn vaccin” en „stop met het verspillen van ons geld”.

Door het schandaal moest minister van Volksgezondheid Ginés González García opstappen. Zijn vrienden zouden met voorrang zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat kwam uit toen een vriend van de minister, een 71-jarige journalist, daar op de radio over vertelde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"The vaccine is not a privilege" People protest against the government of Argentinian President Alberto Fernandez, following a scandal over COVID-19 vaccine queue-jumping that forced his health minister to resign, in front of the presidential palace in Buenos Aires. 📷: AFP pic.twitter.com/aVxWGs3tws — Philstar.com (@PhilstarNews) February 28, 2021

Medisch personeel als eerst gevaccineerd

In eerste instantie zouden de Argentijnen alleen medisch personeel vaccineren. Sinds afgelopen woensdag kunnen ook sommige ouderen een prik halen. Maar de overheid heeft inmiddels ook een lijst vrijgegeven met namen van tientallen mensen die buiten de officiële vaccinatiecampagne om alvast een vaccin kregen. Zij kregen dus tegen de regels in vaccinatievoorrang. Het gaat onder meer om oud-president Eduardo Duhalde en zijn gezin.

Argentijnen reageerden woest op de affaire. „Ze begonnen met het inenten van vrienden van de overheid. Dat is ongepast. Ze stelen de levens van anderen”, klaagde een betoger. Demonstranten hadden ook lijkzakken met namen van gevaccineerde prominenten opgehangen in de buurt van het kantoor van de president, die daar ontstemd op reageerde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

♦️Las imágenes que se volvieron virales se veían bolsas de basura, simulando envolver cuerpos con los nombres de personalidades públicas como Estela de Carlotto y Ginés González García.

♣️Por @SoyFlorGuerrerohttps://t.co/1aCBM3y1Cl — #PuenteAereo📰 (@PuenteAereo1) February 28, 2021

Spoetnik-vaccin

In Argentinië wonen zo’n 44 miljoen mensen. Inmiddels heeft het land 1,2 miljoen doses ontvangen van het Russische Spoetnik V-vaccin. Ook kregen de Argentijnen 580.000 doses van het in India geproduceerde Covishield en 904.000 doses van het middel van het Chinese Sinopharm. Sinds het aftreden van de minister van Volksgezondheid is een nieuwe aangesteld. Zij beloofde dat de vaccinatiecampagne (vanaf nu) eerlijk zal verlopen.

Ook in andere Zuid-Amerikaanse landen is sprake van zulke vaccinatie-schandalen. Zo stapte de minister van Volksgezondheid van Ecuador, Juan Carlos Zevallos, vrijdag op vanwege vermeende misstanden. In Peru zouden honderden prominenten voor hun beurt zijn ingeënt, onder wie oud-president Martin Vizcarra.