Nóóit meer leeuwen in Artis, als het aan dierenorganisaties ligt

De leeuwen uit Artis hebben vorige week heel wat stof doen opwaaien. De drie iconische beesten verhuizen naar Zuid-Frankrijk omdat de dierentuin simpelweg geen geld heeft voor een nieuw verblijf. Dierenorganisaties hopen dat deze en andere leeuwen nooit meer terug komen in Artis.

Verschillende dierenorganisaties vinden dat Artis zijn drie leeuwen naar betere huisvesting in Zuid-Frankrijk moet laten vertrekken en daarna geen nieuwe leeuwen meer in huis moet halen. Onder meer het Comité Dierennoodhulp schrijft dat in een gezamenlijke brandbrief aan de commissie Bouwen en Wonen van de Amsterdamse gemeenteraad, die woensdag in een spoeddebat spreekt over de penibele financiële situatie van Artis.

Leeuwenfan

De Amsterdamse dierentuin meldde vorige week dat door de coronacrisis de geldnood zo groot is dat er geen 4 miljoen euro is voor een nieuw leeuwenverblijf.



Op social media opperden mensen al een crowdfunding en veel Amsterdammers reageerden verdrietig op het nieuws. „Hopelijk komen ze wel terug, want ze houden van mij en Amsterdam. Altijd als ik langsloop, grommen de leeuwen’, betoogt leenwenfan Osman.



Mijn schoonbroer en ik houden van dieren, de leeuwen in @ARTIS worden naar Nice in Zuid-Frankrijk overgebracht hopelijk komen ze wel terug want ze houden van mij en Amsterdam (want altijd grommen de leeuwen als ik langsloop( 😿😿😿 https://t.co/ykq2wvnTlz — Osmaη Özgü𝕍𝖊η 👻 ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@ossie0022) February 1, 2021

Leeuwenverblijf

Als het aan de dierenorganisaties ligt, komen ze dus niet meer terug. Het huidige leeuwenverblijf in Artis is volgens de briefschrijvers „een triest verblijf, een stukje zand met wat rotsstenen en een binnenverblijf. Sinds 1927 heeft Artis de kans gehad het verblijf te verbeteren zodat de leeuwen hun gedrag natuurlijker kunnen uiten, maar klaarblijkelijk lag de prioriteit in bijna een eeuw tijd telkens net even ergens anders.” Een verhuizing betekent volgens hen dan ook een verbetering voor de leeuwen. Niet iedereen is het daarmee eens. „De zeikerds brullen weer”, reageert iemand op de brandbrief.

Geen nieuwe leeuwen

Nieuwe leeuwen aanschaffen met gemeenschapsgeld vinden de dierenorganisaties geen goed idee. „Het past niet in een diervriendelijke gemeente om eraan bij te dragen dat er over een aantal jaren weer nieuwe leeuwen komen in Artis. Deze dieren horen vrij te zijn in Afrika en niet midden in de grote stad in een heel ander klimaat in een veel te klein stukje te worden opgesloten.” Het opsluiten van dieren ter vermaak van mensen is respectloos en stamt uit de tijd dat „er nog slaven werden gehouden en dwergen, gebochelden en albino’s werden tentoongesteld.”

Ze willen dat de gemeente en het Rijk de steun aan Artis koppelen aan eisen voor verbetering van het welzijn van de dieren. Artis zou moeten stoppen met het fokken van dieren en het doden van overtallige gezonde dieren. Sowieso moet het totale aantal dieren in de dierentuin worden afgebouwd, vinden de dierenorganisaties.