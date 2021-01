#scholendicht is trending, leraren willen pas na vaccinatie voor de klas

Het kabinet heeft na overleg op het Catshuis besloten dat de basisscholen en de kinderopvang in de week van 8 februari weer opengaan. Een deel van het land vindt dat een goede zaak en „fijn voor de kinderen”, maar een ander deel is er zeer op tegen. Zo ook duizenden leraren.

Een petitie om het basisonderwijs pas te heropenen nadat het onderwijspersoneel is gevaccineerd is al bijna 5900 keer ondertekend. „Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie”, stellen de onderwijzers.

Ook stellen ze dat het idee dat jonge kinderen het virus niet zouden kunnen doorgeven onjuist is. „Door niet gevaccineerd fysiek lesgeven kunnen besmettingen onder personeel oplopen”, denken de leraren. Op sociale media uiten leraren hun zorgen over de plannen om basisscholen op 8 februari te heropenen. Ook onderwijsbond CNV trok hierover aan de bel.

‘Basisscholen openen is onveilig en te vroeg’

Ook op Twitter gaat het weer eens los. Iedereen verkondigt zijn of haar mening en er zijn twee duidelijke kampen: de mensen die het onveilig en te vroeg vinden, en de mensen die juist staan te juichen dat kinderen weer naar school kunnen. „Dus we gaan de basisscholen weer openen. Veel te vroeg. Onveilig. Halverwege de sprong lijkt de parachute te werken, dus wat doen we? We doen hem af!”, schrijft iemand.



Dus we gaan de scholen weer openen. Veel te vroeg. Onveilig. Halverwege de sprong lijkt de parachute te werken, dus wat doen we? We doen hem af!! Resultaat? Een crash!!!#scholenveilig of #scholendicht !! — Luuk B. #sch⭕lenveilig ◼◼◼💉 (@147Luuk) January 29, 2021

„Voor het eerst ben ik het met leraren eens, basisscholen moeten gewoon dicht blijven”, vindt iemand anders. Andere mensen zeggen niet alleen dat ze er niet mee eens zijn, maar onderbouwen hun mening ook met cijfers en situaties in andere landen. Zo laat iemand cijfers uit België zien, van de besmettingscijfers per leeftijdsgroep.



cc: @MaartenHijink @MarijnissenL Angstaanjagend dom is ons kabinet!….

Of zijn ze echt zo cynisch dat het ze niet uitmaakt hoeveel leraren en kinderen er ziek worden en/of sterven. #scholendicht https://t.co/YAequgUTkL — van Schuylenburch (@vSchuylenburch) January 31, 2021



Uk: scholen dicht

Duitsland: Scholen dicht

Portugal: scholen dicht

NL: scholen open, want het is verantwoord ondanks een reëel risico op grotere verspreiding.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ — Dutchsheepdog (@Dutchsheepdog) January 31, 2021

‘Waarom nog een week wachten?’

Er zijn ook genoeg mensen die juist vinden dat de basisscholen open moeten. Liever nu dan volgende week, zelfs. Zo tweet een leerkracht: „Scholen dicht houden? Het liefst morgen weer aan de slag met mijn klas! Waarom nog een week wachten?”



Scholen dicht houden? Het liefst morgen weer aan de slag met mijn klas! Waarom nog een week wachten? #COVID19NL #scholen #basisscholen #scholenopen #scholendicht — Rene Rusman (@ReneRusman) January 31, 2021

Iemand anders gooit het op egoïsme: „Zijn er nu serieus mensen (ook juffen en meesters!) die zo’n misplaatst angstgevoel hebben voor dit virus, dat ze kinderen nog langer mentaal willen laten lijden door de #scholendicht te houden? Dat noem ik egoïsme.”



Zijn er nu serieus mensen (ook juffen en meesters!) die zo'n misplaatst angstgevoel hebben voor dit virus, dat ze kinderen nog langer mentaal willen laten lijden door de #scholendicht te houden? Dat noem ik egoïsme. — Annelies (@annstrikje) January 31, 2021



De lui die onder deze hashtag zitten te pushen dat kinderen langer thuis moeten blijven, vind ik persoonlijk de meest gore, evil, egoïstische, sneue, laffe borderliners op deze aarde. Goor smerig, hoerig en vooral vies tuig #scholendicht Dan is het maar gezegd. — Superjan (@superjan) January 31, 2021

