Hugo de Jonge richting persconferentie: weinig ruimte voor versoepelingen

Coronaminster Hugo de Jonge ziet heel weinig ruimte om de huidige lockdown te versoepelen. Dat zei hij vanavond na overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Verwacht wordt dat veel coronamaatregelen worden verlengd tot 2 maart.

„Als je gewoon eerlijk bent over het epidemiologisch beeld dan is daar gewoon heel weinig ruimte om een stap te zetten”, aldus de demissionair bewindsman van Volksgezondheid. Er komt een derde golf aan en „en dat betekent dat je heel behoedzaam moet zijn” met de eerste stappen die je kunt zetten.

Persconferentie met Hugo de Jonge

Het kabinet maakt morgenavond op een persconferentie met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend welke versoepelingen er komen. De Jonge wil eigenlijk ook niet van versoepelingen spreken. Daar is „heel weinig aanleiding” voor. Hij gaat er vanuit dat er pas in het tweede kwartaal van „flink wat maatregelen afscheid” genomen kan worden.

Het lijkt erop dat veel maatregelen van de huidige lockdown zullen worden verlengd. Eerder is al wel naar buiten gekomen dat het kabinet eraan denkt om de avondklok te beëindigen. Een analyse van de werking van deze maatregel is er nog niet, zei De Jonge.

Vragen over openstellen winkels en avondklok

Verder overwegen Hugo de Jonge en collega’s om meer winkels open te stellen voor het afhalen van bestellingen. De veiligheidsregio’s hebben daar nog wel vragen bij, zei burgemeester Hubert Bruls die voorzitter is van het Veiligheidsberaad. „Die regel gaat qua uitvoerbaarheid best wel veel onduidelijkheid geven. Bij verwarring is het heel lastig controleren.”

Wat betreft de avondklok pleit Bruls ook vooral voor helderheid van kabinetsleden als Hugo de Jonge. Als het kabinet die niet verlengt, dan moet die dit voorjaar niet meer terugkomen, zegt hij. „Je kunt niet zeggen: daar gaan we eens even over nadenken en misschien over drie weken weer, dat zou zoveel tumult oproepen, zoveel reacties, dat is niet verstandig.”

Arie Slob heeft iets meer dan Hugo de Jonge

Minister Arie Slob van Onderwijs maakte gisteren al bekend dat de basisscholen en de kinderdagverblijven volgende week maandag weer open mogen gaan. Hij heeft daarmee in elk geval iets in het versoepelingen-vat en op dit moment meer dan Hugo de Jonge. Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) raden onder meer aan om de oudere kinderen in koppels te laten samenwerken. „Waar mogelijk” moeten zij 1,5 meter afstand van de anderen houden.



De basisscholen gaan vanaf 8 februari open voor alle leerlingen. Dit is goed en belangrijk voor de ontwikkeling van 1,5 miljoen kinderen. Het is ook verantwoord volgens het OMT en we nemen extra maatregelen in de school. https://t.co/8Y67KXYs0L — Arie Slob (@arieslob) January 31, 2021

Maar vandaag is ook naar buiten gekomen dat er tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge nieuws komt over wat oudere leerlingen. Scholieren in het voortgezet onderwijs moeten vanaf volgende week minstens één keer per week naar school kunnen. Daarvoor is ook ruimte in het recente advies van het OMT aan het kabinet, stelt de VO-raad, een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs.

„Grote groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan al vanaf half december niet meer naar school. Het is onwenselijk en onverantwoord om dit nog veel langer te laten voortduren”, aldus de raad. Volgens die organisatie is minstens één schooldag per week „cruciaal voor het welzijn van de leerlingen”.

De persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge is dinsdagavond om 19.00 uur en onder meer te zien op NPO 1.

