RTL-kijkers ontsteld na betoog Peter R. de Vries over relschoppers

Terwijl Nederland voor de tweede avond op rij in brand stond, lukte het Peter R. de Vries tussen al het geweld door twee keer op één avond om de aandacht naar zich toe te trekken. Zowel bij RTL Boulevard als Jinek duidde hij de rellen. Twitter stond versteld.

Op het noorden na waren in heel Nederland gisteravond weer rellen en plunderingen gaande. Tilburg, Veenendaal, Almelo, Den Bosch, Rotterdam, Breda, Zwolle, Helmond, Geleen, Den-Haag, Amsterdam; overal werden mensen opgehitst om zo veel mogelijk dingen kapot te maken. Hierbij leek het meer te gaan om sensatie dan ideologie.

Peter R. de Vries bij Jinek en RTL Boulevard

Peter R. de Vries schoof op de vroege avond aan bij RTL Boulevard en ’s avonds zagen RTL-kijkers hem bij Jinek aan tafel zitten. In beide programma’s gaf hij zijn mening over de rellen en plunderingen. Bij Eva Jinek aan tafel liep de discussie hoog op tussen de misdaadverslaggever en de burgemeester van de zwaar getroffen stad Eindhoven, John Jorritsma.

„Het zijn allemaal dingen die je kunt verklaren. Wat we zien is een eigenlijk een radicaal topje van een grotere ijsberg van mensen bij wie er geen draagvlak meer is voor wat er op dit moment in Nederland gebeurt”, zei hij bij RTL Boulevard en Jinek in dezelfde woorden. „Ik snap de verbazing van heel veel mensen niet. Zoals Rutte, die zegt ‘Wat bezielt deze mensen?’. Ik denk dat het al begint met het feit dat je het niet begrijpt, of niet wílt begrijpen. Ik keur het overigens voor honderd procent af, ik vind het afschuwelijk om te zien.”

Twitter staat versteld

Ofschoon Peter R. de Vries de rellen afkeurt, schoten zijn opmerkingen bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Dit zou niks te maken hebben met politieke ideologie of het gebrek aan draagvlak, maar puur met sensatiezucht. Bovendien zou hij wel wat meer voor de politie mogen opkomen. Ook de toon die hij aansloeg tegen John Jorritsma viel verkeerd bij veel kijkers. Een overzicht van de reacties op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vol verbazing net naar Peter R. de Vries zitten kijken. We moeten meer “begrip” tonen voor deze jongeren. Ze krijgen niet de kans om “hun visie” te etaleren. Zeg dat tegen agenten die belaagd zijn, ondernemers met geplunderde winkels en belaagde journalisten! #rtlboulevard pic.twitter.com/2pXgzGY2Az — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) January 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja hoor Peter R de Vries gooit nog wat extra olie op het vuur. ‘De mensen zijn het nu eenmaal zat’. Flikker toch op man, ga ff die relschoppers verdedigen! Dit ging overduidelijk NIET om de coronamaatregegelen, maar enkel om de boel compleet in puin te slaan #zap #rtlboulevard pic.twitter.com/8Sfa61GHEK — Linda (@Lintweetsagogo) January 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Peter R de Vries kan beter zwijgen. Wat een loser. Kan geen greintje respect voor tuig opbrengen. Jorritsma heeft gewoon een punt.#jinek #wijzijnmetmeer #avondklokrellen pic.twitter.com/DuIZYEdjgZ — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) January 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De toon die Peter. R. de Vries aanslaat tegen de burgemeester van Eindhoven. Totaal respectloos. #jinek — Juliette Reukema (@JulietteReukema) January 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die Peter R. de Vries valt wat mij betreft van zijn voetstuk bij #Jinek hij zit gewoon dat tuig vd richel te verdedigen. Hem nooit meer uitnodigen op TV lijkt me. — Anton van Doorn (@avdoorn) January 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Peter R de Vries heeft zich zojuist bij Jinek voor altijd gediskwalificeerd. — Wiljan 🏳️‍🌈 (@WiljanB) January 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Peter r de vries is z’n laatste beetje geloofwaardigheid aan het verkwanselen bij #jinek wat een dwaas, en wat een een toon tegen de burgemeester van Eindhoven. — Tom Velthuis (@tjdvelthuis) January 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Overigens groot respect voor John Jorritsma voor het staan van zijn mannetje tegen de narcistische kwal Peter R de Vries en de ongefundeerde kritiek uit de media! #jinek #avondklokrellen — Brandon (@realBrandonsean) January 25, 2021

Lees ook: Jort Kelder over Op1: ‘Niet piepen als er rumoer komt’