Dit zei Rutte allemaal tijdens persconferentie na aftreden van kabinet

Kabinet-Rutte III is niet meer. Tijdens de persconferentie vanmiddag lichtte Rutte het aftreden toe. Twee dingen benadrukte hij: de val heeft geen gevolgen voor de corona-aanpak en ook niet voor de ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Na de persconferentie pakte hij z’n fiets en toog naar de koning.



Rutte op de fiets naar de koning om ontslag kabinet aan te bieden. Op de fiets? "Ja, ik heb niets anders." pic.twitter.com/KElFuULi85 — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) January 15, 2021

Persconferentie ‘demissionair minister-president Mark Rutte’

Het is even wennen: ‘demissionair minister-president’ staat meteen al in het naambalkje tijdens de persconferentie. Een bijzondere dag voor Mark Rutte. Vanmorgen werd hij nog wakker als premier van Nederland, vanavond valt hij in slaap als demissionair minister-president. Maar geen verdriet of boosheid bij Rutte. Want het besluit is niet meer dan logisch, zegt hij stellig. „Met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan alle ouders die onrecht is aangedaan.”

„Het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is snoeihard (een woord dat inmiddels onlosmakelijk verbonden lijkt met de affaire, red.), maar fair.” Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gemeenschappelijk verantwoordelijkheid worden genomen, vervolgt hij. „En tegen de getroffen ouders wil ik dit zeggen: we zullen blijven werken aan een snelle compensatie en verbeteringen aanbrengen die nodig zijn voor de toekomst.”

Val van het kabinet: geen gevolgen voor corona en gedupeerden

De val van het kabinet heeft dan ook geen gevolgen voor de ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Dat heeft Rutte de gedupeerden op het hart gedrukt. Er zijn wat hem betreft twee prioriteiten voor het demissionaire kabinet: „corona en de afwikkeling van deze verschrikkelijke kwestie”.

Gisteren hing hij nog aan de telefoon met een van de getroffen ouders in de Toeslagenaffaire. De vrouw was bezorgd of het eventuele aftreden grote gevolgen zou hebben wat betreft de corona-aanpak, maar de premier (toen nog) kon haar geruststellen. „We blijven hoe dan ook twee prioriteiten houden. Corona-aanpak en de afwikkeling van deze verschrikkelijke kwestie.” En hij wil dan ook tegen iedereen zeggen: „het heeft geen gevolgen voor u!”.

Verkiezingen: 17 maart

Lodewijk Asscher trad gisteren af en Eric Wiebes heeft vandaag laten weten dat hij zich terugtrekt. Rutte heeft dat niet overwogen en wil wel door als lijsttrekker van de VVD. De partij staat achter hem, „en het is straks aan de stemmers”. Op de vraag of hij zich verantwoordelijk voelt voor de Toeslagenaffaire, reageert hij gedecideerd. Nee. „Ik was als premier eindverantwoordelijke, maar ben niet direct betrokken.” Als premier hangt hij als het ware ‘boven de departementen’. Hij wees erop dat de hele impact van deze kwestie pas vorig jaar zomer volledig in beeld is gekomen.

De verkiezingen staan gepland voor 17 maart. „En van ons mag ondertussen worden verwacht dat we doen wat in nodig is in het landsbelang. Dat doen we uiteraard in nauw overleg met, en verantwoording afleggend aan het parlement. Tegen Nederland wil ik zeggen: onze strijd tegen het coronavirus gaat door.”

Kamerleden

Met een demissionair kabinet zal er weinig veranderen en Rutte verwijst nog even naar een tweet van Jesse Klaver.



Het kabinet treedt af. Het enige juiste besluit. Laat dit tegelijkertijd een nieuw begin zijn. Een keerpunt. Het moment waarop we onze verzorgingsstaat weer op gaan bouwen. En waarop de overheid haar eigen burgers weer vertrouwt. Op 17 maart is het aan de kiezer. — Jesse Klaver (@jesseklaver) January 15, 2021

Ook al wordt vaak gediscussieerd en zijn ze het lang niet over alles eens, of over iets, corona is een belangrijke uitzondering. „De Kamerleden realiseren zich ook dat het noodzakelijk is dat het kabinet de facto kan blijven optreden om de pandemie te bestrijden.”

Maar het aftreden is géén symbolische waarde, benadrukt hij meermaals, ook op een aantal vragen van journalisten. „Nee! Het gaat om de volle verantwoordelijkheid willen nemen voor iets dat vreselijk is misgegaan en waardoor de rechtstaat is geschonden.”

Openheid van het kabinet



MP bevestigt dat de uitzonderingsgrond in de Wob, dat persoonlijke beleidsopvattingen reden kunnen zijn voor het "weglakken", geschrapt wordt. Mooi besluit wmb. Draagt bij aan openheid en transparantie. #toeslagenaffaire — Lennert Goemans (@LennertGoemans) January 15, 2021

Stukken die ten grondslag liggen aan kabinetsbesluiten worden voortaan altijd gepubliceerd. Ook wordt na afloop van elke ministerraad een besluitenlijst gepubliceerd. Dat heeft Rutte bekendgemaakt, vlak nadat zijn kabinet is afgetreden.

