Wereldwijd dodental door coronavirus passeert 2 miljoen

Sinds het begin van de coronapandemie zijn wereldwijd meer dan 2 miljoen mensen overleden aan het coronavirus, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. De grens van 1 miljoen werd eind september overschreden.

Het virus dook eind 2019 op in China en verspreidde zich daarna over de wereld. Eind juni waren een half miljoen mensen gestorven door Covid-19.

Meeste slachtoffers in VS

In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 390.000) gevallen, gevolgd door Brazilië (ruim 207.000), India (bijna 152.000) en Mexico (138.000).

Op de vijfde en zesde plek staan het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 86.000 sterfgevallen, en Italië (ruim 80.000). Daarna volgen Frankrijk en Rusland.



The United States is now averaging 3,361 new coronavirus deaths per day, the highest seven-day rolling average since the pandemic began, according to data from CNN and Johns Hopkins University. — Ryan Struyk (@ryanstruyk) January 14, 2021

In Nederland zijn volgens de cijfers van de universiteit in Baltimore bijna 13.000 mensen aan het coronavirus bezweken. Gisteren werden in ons land 6093 nieuwe besmettingen gemeld, de dag ervoor ruim 6500. Het aantal sterfgevallen steeg gisteren met 96, tegen 88 de dag ervoor.

Wereldwijd zijn meer dan 93 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Een kwart daarvan is in de VS. In ons land zijn sinds het begin van de pandemie 901.730 mensen positief getest. Het werkelijke aantal mensen dat het virus heeft gehad, is waarschijnlijk hoger.



✔️ Blijf thuis

✔️ Werk thuis

✔️ Beperk bezoek We blijven tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown. Dat is nodig om het aantal coronabesmettingen verder te laten dalen. Meer informatie ⤵️https://t.co/dYFZzjZEFm#AlleenSamen #rijksoverheid pic.twitter.com/XDhhxaYZGn — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) January 12, 2021

‘Hartverscheurende mijlpaal’

De dodelijke gevolgen van het coronavirus zijn volgens VN-topman Antonio Guterres verergerd door „de afwezigheid van een mondiale gecoördineerde inspanning”. In een reactie op de „hartverscheurende mijlpaal” pleit hij voor „veel grotere solidariteit”.

De rijke landen hebben volgens hem een speciale verantwoordelijkheid, maar Guterres signaleert een „vaccinvacuüm”. „Vaccins komen snel naar rijke landen, terwijl de armsten op de wereld helemaal niets hebben. De wetenschap slaagt, maar solidariteit faalt.”

De secretaris-generaal wijst erop dat sommige landen meer vaccins bestellen dan ze nodig hebben. Hij roept hen op te delen. Ook vaccinmakers zouden meer moeten doen om het Covax-vaccinprogramma voor armere landen een succes te maken. „Onze wereld kan dit coronavirus maar op een manier de baas worden: samen”, luidt de oproep van Guterres.

