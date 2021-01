Weer oproep tot rellen vanavond, in verschillende steden

Wie had gehoopt op een avondje rust, komt van een koude kermis thuis. Er is vandaag weer opgeroepen tot rellen, in verschillende steden. De lijst van plekken lijkt zelfs steeds langer te worden. Een groot deel van het land is er klaar mee: de politie wordt dan ook massaal getipt over de mogelijke rellen.

Volgens een woordvoerster van de korpsleiding wordt er massaal informatie gedeeld, onder meer via een speciaal formulier op de website van de politie. Ook delen mensen foto’s en filmpjes van relschoppers, evenals schermafbeeldingen van aankondigingen van rellen.

De politie riep gisteren al op vooral gebruik te maken van het formulier, aangezien de telefoonlijnen druk bezet waren. Volgens de woordvoerster is zowel gisteren als vandaag hier volop gebruik van gemaakt.

Verder monitort de politie ook zelf online waar wordt opgeroepen tot rellen. „We houden dat zeker in de gaten en zijn ook aanwezig op dat soort platforms”, zegt de woordvoerster. Over hoe serieus de politie lijstjes neemt met plaatsen waar mogelijk zal worden gereld, zei ze dat deze worden beoordeeld door deskundigen en meegenomen in de risicoanalyse.

Oproep tot rellen: ‘We gaan ze laten zien wat war is’

Ook in Amsterdam, en dan specifiek in de Molukkenstraat, staat een rel gepland. Er gaat zelfs een foto rond met de tijd, precieze plek en dubieuze oproepen. De ‘organisator’ noemt het een ‘staking’, maar zegt in vrijwel dezelfde adem wel „geen kanker genade”. Dat klinkt een stuk meer als oproepen tot geweld dan ‘strijden voor je vrijheid’, zoals veel relschoppers het graag noemen.

„Wil minimaal 200 man zien”, staat er ook. Verder staat er een hele lijst aan wapens bij de oproep tot rellen. „Vuurwerk, dynamo’s, kraaienpoten, benzine, bakstenen, ruitentikkers, mokers, haal alles uit de schuur!”

Mogelijk onrust op maar liefst zeven plekken in Rotterdam

Maar Amsterdam is lang niet de enige stad waar rellen gepland staan. Op social media gaat een (vrij lange) lijst rond met verschillende steden – en in sommige steden meerdere plekken – waar het reltuig wil toeslaan. Zo staat Rotterdam maar liefst zeven keer op de lijst. Ook Amsterdam, Den Haag, Wassenaar, Delft, Breda, Middelburg, Tilburg en Den Bosch staan op de lijst.

Zelfs het Tikibad en de Efteling zijn niet veilig, lijkt het. Naast die plekken staat ook IJmuiden, Zwolle, Maastricht, Leiden, Hilversum, Alkmaar, Geleen, Enschede, Hoofddorp en Bergen op Zoom onrust te wachten. De ene helft van de mensen op social media roept op tot geweld, de andere helft roept juist op tot het binnenhouden van je familie, vrienden en kennissen. „Zeg aub tegen je vader, broer, neefjes, etc. dat ze thuis moeten blijven en niet mee moeten doen aan de rellen vanavond!”

OM en politie: ‘Houd je kinderen thuis’

Ook de politie is op de hoogte van de oproepen. Daarom vraagt de politie, samen met het Openbaar Ministerie, ouders hun kinderen ’s avonds thuis te houden. De avondklok is er niet voor niets, stellen ze.

Volgens het OM zijn veel relschoppers die de afgelopen avonden zijn opgepakt, nog tieners. In veel gevallen wonen ze nog thuis. „Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen in toom te houden. Weet waar je kind uithangt en ga het gesprek met ze aan”, zegt Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant. „Als je kind strafbare feiten pleegt, is de kans groot dat hij een strafblad krijgt. De consequenties daarvan zijn echt heel groot.”

