Daling aantal coronagevallen vlakt af, RIVM bezorgd over mutaties

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt nog steeds af, maar wel langzamer. De daling vlakt dus af, terwijl de extra besmettelijke Britse variant van het virus zich verder verspreidt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen week 35.635 coronagevallen geregistreerd. Dat is een daling van 8 procent, het laagste percentage in weken.

In de vorige weekcijfers meldde het RIVM nog een afname van bijna 22 procent. Een week daarvoor was de daling 12,5 procent, weer een week eerder ruim 16 procent en in de zeven dagen daarvoor ruim 18 procent.

Wel is tussen gisterochtend en vanochtend het aantal coronagevallen, voor het eerst sinds 24 november, onder de 4000 gebleven. Het RIVM meldde in de afgelopen 24 uur namelijk 3997 nieuwe besmettingen.

Een derde besmet met Britse variant

Ruim een derde van de mensen die de afgelopen week besmet raakten, zijn besmet met de Britse variant, schat het RIVM. In een steekproef die in de week van 4 tot en met 10 januari is genomen, bleek in 8,6 procent van de positieve coronatests sprake van de variant die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk.

Op dit moment telt Nederland 204 coronagevallen per 100.000 inwoners. We zitten, concludeert het instituut, nog steeds in de „ernstige fase” van de epidemie.

Wel is het reproductiegetal gedaald, maar minimaal. Van 0,98 naar 0,93. Het reproductiegetal van de Britse variant is een stuk hoger: 1,27. Dat wil zeggen dat 100 mensen met deze virusvariant samen 127 anderen besmetten. Eigenlijk zijn er dus twee afzonderlijke corona-epidemieën, meldt het RIVM.



Scherpere maatregelen

Vanaf 8 januari gelden er in Nederland nog strengere maatregelen. Zo geldt vanaf het weekend na 8 januari een avondklok en is het advies om thuis nog maar één volwassene tegelijk te ontvangen. Het RIVM denkt dat het nog ruim een week gaat duren voordat het effect duidelijk wordt.

Ziekenhuizen namen afgelopen week in totaal 1264 Covid-19-patiënten op, 182 minder dan een week eerder. Van deze mensen zijn er 241 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Op de ic’s daalde het aantal opnames met 14.

Het RIVM heeft 512 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. In de vorige weekrapportage waren dat er 608.



Uitbraak Zuid-Afrikaanse variant

Naast de Britse variant is er nog een mutatie aangetroffen. Namelijk de Zuid-Afrikaanse variant. In Gorinchem is een uitbraak van die variant ontdekt. Meerdere mensen hebben die mutatie onder de leden. Het is de eerste uitbraak van die variant in Nederland, meldt de GGD Zuid-Holland Zuid.

Zeker achttien medewerkers en cliënten van een praktijk voor fysiotherapie zijn positief getest op het coronavirus. Bij enkele testmonsters is de Zuid-Afrikaanse variant aangetroffen. De GGD begint een „uitgebreid en gericht” onderzoek rond de praktijk om vast te stellen of meer mensen de mutant hebben opgelopen.

