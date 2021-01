Laatste kans op Netflix: deze 7 topfilms gaan verdwijnen

Netflix voegde de afgelopen maand maar een beperkt aantal grote films van derden toe. De vrachtlading aan nieuwe content bestond vooral uit Originals. Na deze week gaan 7 topfilms helemaal verdwijnen.

Gelukkig kunnen we de komende weken op meer grote bioscoopfilms bij de streamingdienst rekenen, zoals je in dit artikel kunt lezen.

Netflix schrapt films

Voor het zover is gaat Netflix echter eerst nog een flink aantal topfilms schrappen. Het gaat om titels waarvoor de licentie is verlopen. We zetten zeven aanraders op een rijtje die je de komende dagen nog snel kunt checken.

The Infiltrator

Voor fans van Breaking Bad en misdaadfilms is The Infiltrator een aanrader. Bryan Cranston speelt Robert Muzar, een undercoveragent die bankiers die geld witwasten voor drugsbazen als Pablo Escobar wist te ontmaskeren. Daarvoor moest hij echter eerst drugskartels zien te infiltreren. Een waargebeurd verhaal.

Verdwijnt op: 30 januari.

Gravity

Alfonso Cuaróns Gravity was in 2013 vooral zeer indrukwekkend door de 3D-ervaring in de bioscoop. Daar blijft op Netflix minder van over, maar desalniettemin zorgt het acteerwerk van Sandra Bullock en George Clooney ervoor dat de film van begin tot eind blijft boeien. Ze spelen respectievelijk een medische ingenieur en een astronaut, die na een een ramp samen rondzweven in de ruimte. Elke kans op redding lijkt vervlogen…

Verdwijnt op: 31 januari.

The November Man

Pierce Brosnan speelt een voormalig CIA-agent genaamd Peter. Na een explosieve carrière komt hij volledig tot rust met het runnen van een gezapig Zwitsers hotel. Een ex-collega trekt hem echter al snel weer het duistere wereldje in waaraan hij juist wilde ontsnappen. Als vervolgens ook nog eens zijn vriendin wordt vermoord en zijn protegé op hem begint te jagen is het duidelijk dat Peter eerst korte metten met zijn geschiedenis zal moeten maken.

Verdwijnt op: 31 januari.

Collateral

Collateral is een heerlijke thriller die we tegenwoordig helaas weinig voorbij zien komen. Zonde, want Micheal Mann heeft met Tom Cruise, Jamie Foxx en Jada Pinkett Smith een topcast weten te verzamelen voor een spannende film. Foxx speelt een taxichauffeur die nietsvermoedend een advocate en een zakenman ophaalt en naar hun bestemming brengt. Wanneer er opeens een lijk op het dak van zijn taxi valt, blijkt een helse nacht te zijn begonnen.

Verdwijnt op: 31 januari.

Goodfellas

Ook een van de beste gangsterfilms ooit van Netflix gaat verdwijnen. Henry Hill begint als loopjongen in de maffia en krijgt al snel grotere klussen toegewezen. Een oude rot meemt hem onder zijn hoede, maar al snel komt Henry erachter dat hij zijn eigen boontjes zal moeten doppen in de verraderlijke wereld van de maffia. Met legendes Robert De Niro, Ray Liotta en Joe Pesci!

Verdwijnt op: 31 januari.

Memento

Het aanbod van topfilms van derden op Netflix is op gestaag tempo aan het slinken, nu concurrenten stuk voor stuk met hun eigen streamingdiensten komen. Ook Christopher Nolans topper Memento gaat het veld ruimen. Guy Peace speelt een onderzoeker wiens geheugen ernstig is beschadigd na de moord op zijn vrouw. Hij wil wraak nemen, maar de dag doorkomen is al lastig. Aan de hand van foto’s, aantekeningen en tatoeages als geheugensteuntjes gaat hij te werk.

Verdwijnt op: 31 januari.

The Wolf of Wall Street

Ook de achtbaanrit die The Wolf of Wall Street heet gaat van Netflix verdwijnen. We gaan terug naar het einde van de jaren tachtig. Leonardo DiCaprio speelt Jordan Belfort, een verslaafde effectenmakelaar die door fraude multimiljonair is geworden. Terwijl de maffia en de overheid het op hem gemunt hebben gaat Belfort vrolijk verder met zijn bizarre levensstijl.

Verdwijnt op: 31 januari.

Lees ook: Proefevenementen met publiek vanaf 15 februari: welke zijn het?