Viroloog Van Ranst: ‘Keuze wel of niet laten vaccineren heeft gevolgen’

Volgens de Belgische viroloog Marc van Ranst gaat de keuze die je maakt om je wel of niet te laten vaccineren tegen het coronavirus gevolgen hebben. In gesprek met NRC stelt de viroloog ‘dat vliegtuigmaatschappijen bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs kunnen eisen en mensen kunnen weigeren als ze die niet hebben’. Ook gaat Van Ranst in op de avondklok die in Nederland sinds gisteravond van kracht is, maar in België al langer gebruikt wordt.

„Dit zijn eigenlijk de wittebroodsweken van de vaccinatie. Mensen vechten om als eerste gevaccineerd te worden”, stelt Van Ranst. De viroloog meent echter ook dat er een periode gaat komen waarin mensen sterven na een vaccinatie. Volgens hem kan dat de anti-vaccinbewegig in de hand werken. „Als je honderdduizend mensen vaccineert, gaan er altijd een paar de dag erna doodvallen. Die waren anders ook doodgevallen, maar het gaat wel een enorme boost zijn voor de anti-vaccinbeweging.”

‘Beslissingen hebben gevolgen’

Met dit in het achterhoofd vindt Van Ranst dat vaccinaties niet verplicht moeten worden. Mensen verplichten om zich in te laten enten zou volgens hem namelijk een cadeau voor de anti-vaxxers zijn. „Je wilt geen vaccin? Be my guest. Ik ga die mensen niet proberen te overtuigen. Maar ze moeten wel beseffen dat hun keuze gevolgen heeft.”

Deze gevolgen zullen echter pas zichtbaar worden als iedereen de mogelijkheid heeft gehad om zich in te laten enten. Je kunt namelijk geen onderscheid gaan maken als mensen de kans nog niet hebben gehad, dat zou niet fair zijn. „Als iedereen de kans heeft gehad, dan is het iets anders. Dan mogen landen of vliegtuigmaatschappijen wat mij betreft best zeggen: zonder vaccinatiebewijs kom je er niet in. Beslissingen hebben gevolgen, dat is zo met elke keuze in ons leven.”

Hoe goed helpt de avondklok?

Wat betreft de avondklok, die sinds gisteravond in Nederland van kracht is, stelt Van Ranst het volgende: „We weten dat de avondklok helpt om feestjes tegen te houden. Hoe goed precies, is niet gemakkelijk te zeggen.” De viroloog legt uit dat men altijd een hele batterij aan maatregelen invoert om vervolgens zo’n twee weken later te kijken wat het effect is. „Als we een daling zien, weten we dat we goed bezig zijn. Maar wat de bijdrage van afzonderlijke maatregelen was? Je hebt geen controlegroep waardoor je het effect kunt vergelijken.”

Lees ook: Burgemeester Urk schaamt zich na onrustige eerste avondklok