Amsterdam en Eindhoven vrezen voor geweld en nemen maatregelen

Het Amsterdamse Museumplein en de binnenstad van Eindhoven zijn vanaf 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie personen die zich in deze gebieden bevinden preventief mag fouilleren.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft dit in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten na de ongeregeldheden van vorige week en recente aanwijzingen dat er vandaag opnieuw mensen naar het plein komen en geweld willen gebruiken.

Wapens

Eindhoven besloot tot de maatregel omdat anti-islambeweging Pegida ondanks een verbod heeft aangekondigd om toch te willen demonstreren zondag. „Inmiddels zijn daar signalen bijgekomen dat personen met wapens naar de Eindhovense binnenstad willen komen en bereid zijn geweld te plegen”, staat in een bericht van de gemeente Eindhoven.

De driehoek en de GGD doen opnieuw een dringend verzoek aan mensen om niet naar Eindhoven af te reizen vandaag. „Reisbewegingen en samenkomsten vormen een groot risico voor de volksgezondheid.”

Gebiedsverbod

Vorige week zondag ontstonden er ongeregeldheden op het Museumplein in Amsterdam toen werd besloten om een verboden demonstratie met 2000 mensen te beëindigen. Het bevel om weg te gaan, werd massaal genegeerd en de betogers keerden zich tegen de politie. In totaal werden er 143 mensen aangehouden. „Het is geen van deze aangehouden personen toegestaan om zich vandaag op het Museumplein te begeven”, schrijft de gemeente Amsterdam. „Doen ze dat wel, dan kan de politie op gezag van de burgemeester aan eenieder van deze personen per direct een gebiedsverbod opleggen.”



❗ Het Museumplein en de directe omgeving zijn vandaag per 11.00 uur door burgemeester Halsema aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie de mogelijkheid heeft om personen preventief te fouilleren. Meer in het persbericht ↴https://t.co/UGP7c73Hip pic.twitter.com/DJKsqET3sx — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 24, 2021

