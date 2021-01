Hoe ver is Nederland met vaccineren vergeleken met andere landen?

We zijn in Nederland nu al een tijdje bezig met vaccineren. Het begon met medewerkers van verpleeghuizen en vandaag kreeg de eerste bewoner van een kleine woonvorm de prik. Het gaat om een 87-jarige vrouw uit Zoetermeer, die onder toeziend oog van minister Hugo de Jonge het vaccin kreeg toegediend. In totaal zijn er in ons land al ruim 135.000 mensen gevaccineerd. Hoe doen we het, ten opzichte van andere landen?

Nou, ‘niet heel goed’ is het korte antwoord. We zijn als een van de laatste EU-landen begonnen met vaccineren, een maand later dan het Verenigd Koninkrijk. Zij begonnen op 8 december, wij op 6 januari. Het zal je dan ook niet verrassen dat het Verenigd Koninkrijk in Europa aan kop gaat, als het gaat om het percentage van de bevolking dat de eerste prik heeft gekregen. Bij onze overburen is namelijk ruim acht procent van de bevolking gevaccineerd, bij ons is dat slechts 0,8 procent. Juist, niet best.

Sommige Europese landen, zoals onder meer Bosnië, Kosovo en Moldavië, staan niet in onderstaande grafiek omdat daar nog niemand is gevaccineerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kom op Nederland. Beetje meer tempo met dat #vaccineren . Zo gaat het allemaal nog langer duren.. #COVID19NL pic.twitter.com/u3i4jIr0zI — Christianne (@Christianne1977) January 22, 2021

Kwart van de bevolking gevaccineerd

Het enige land dat het ‘slechter’, of het in ieder geval langzamer doet dan wij, is Bulgarije. Zij zitten op zo’n 0,4 procent. En dit is alleen nog maar vergeleken met Europese landen. Eén bepaald land daarbuiten gaat namelijk erg snel: Israël. Een kwart van de bevolking is daar gevaccineerd. Afgelopen vrijdag meldde het Israëlische ministerie van Volksgezondheid de laatste cijfers: 2,5 miljoen mensen waren al gevaccineerd. 900.000 van hen zelfs al twee keer, dus zij zijn langere tijd maximaal beschermd tegen het virus.

De premier van Israël had zijn bevolking beloofd dat iedereen dit voorjaar elkaar alweer zou kunnen knuffelen. Waar in ons land nog de kwetsbare groepen aan de beurt zijn, worden in Israël al tieners gevaccineerd. Ook vaccineert het land dag en nacht door. Er zit inmiddels ook een flinke daling in het aantal besmettingen, maar alsnog worden er duizenden nieuwe gevallen per dag gemeld. Gisteren 3442, de dag daarvoor 4933, en de dag daarvoor 6159. Op het hoogtepunt van de tweede golf werden ruim 10.000 besmettingen per dag gemeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Good news from Israel. 60% reduction in infections after first dose of Pfizer vaccine. https://t.co/s0IvExV6Q7 — Wendy Burn CBE 🌈🌹 (@wendyburn) January 24, 2021

25 miljoen besmettingen in VS

Ook in de Verenigde Arabische Emiraten gaat het rap: daar zijn per 100 mensen al ruim 25 gevaccineerd (bij ons 0,8 per 100 mensen). Wel loopt daar het aantal besmettingen de laatste tijd iets op: gisteren 3579, de dag daarvoor 3566 en de dag daarvoor 3529. Een minimale stijging, maar desalniettemin een stijging. Er wonen ruim 9,6 miljoen mensen in het Arabische land.

In de Verenigde Staten, een van de zwaarst getroffen landen ter wereld, zijn per 100 mensen 6,2 mensen gevaccineerd. Niet enorm veel, maar alsnog veel als je bedenkt dat de regering van Trump blijkbaar geen plan had voor de distributie van vaccins. Dat zei Ron Klain, de stafchef van de woensdag aangetreden president Joe Biden.

De VS registreerden tot nu toe in totaal 25 miljoen besmettingen. Het dodental door Covid-19 ligt boven de 417.000. Trump wilde voor eind vorig jaar 20 miljoen mensen hebben gevaccineerd. Dat doel is dus bij lange na niet gehaald.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Over 1 million vaccine doses given again today in the USA, first time over 1 million/day on the weekend, weekly average over 1 million vaccinations per day pic.twitter.com/b7GHuJ2nsF — Jesse G. Meyer, PhD (@Sci_j_my) January 23, 2021

Vertraging vaccins

Een korte samenvatting, wij vergeleken met enkele landen waar al flink wat mensen gevaccineerd zijn:

Israel: 41,77 op de 100 mensen zijn gevaccineerd.

Verenigde Arabische Emiraten: 25,1 op de 100 zijn gevaccineerd.

Seychellen: 18,66 op de 100 mensen zijn gevaccineerd.

Verenigd Koninkrijk: 10,05 op de 100 mensen zijn gevaccineerd.

Verenigde Staten: 6,2 op de 100 mensen zijn gevaccineerd.

Italië: 2,27 op de 100 mensen zijn gevaccineerd.

Nederland: 0,8 op de 100 mensen zijn gevaccineerd.

Het gaat dus al niet zo rap, allemaal. En nu komt er ook nog eens vertraging in het proces, omdat farmaceut AstraZeneca in het eerste kwartaal minder vaccins kan leveren.

Er zal een „aantal maanden” minder worden geleverd door de farmaceut. Maar Hugo de Jonge gaat er nog steeds van uit dat het gaat lukken om iedereen in Nederland voor de herfst te hebben gevaccineerd.

De data gebruikt in dit artikel is afkomstig van ourworldindata.org.

Lees ook: Moderna-vaccin goedgekeurd: 5 verschillen met Pfizer