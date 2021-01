Dit is de (lage) straf voor Sziget-dealers Roelf B. en Gert-Jan N.

Voor augustus 2019 kenden vrienden en familie hen als Roelf en Gert-Jan met normale achternamen. Nu kent zo’n beetje iedereen Roelf en Gert-Jan met slechts de eerste letter van hun achternaam, met de welbekende criminaliserende punt erachter. In augustus werden ze betrapt tijdens het drugsdealen op het Hongaarse festival Sziget en hun nachtmerrie begon, met zelfs kans op levenslang.

Een lichtpuntje voor het tweetal uit Stadskanaal. Ze zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel. Dat is een jaar minder dan de straf die de rechtbank de jeugdvrienden vorig jaar oplegde. Het Openbaar Ministerie, dat destijds respectievelijk acht en tien jaar cel had geëist, ging tegen die straf in hoger beroep.

Straf in Nederland

De straf mogen zij in Nederland uitzitten, bevestigde de advocaat van B., Gergő Simon. „Het huisarrest is opgeheven en ze kunnen met hun familie vrij naar Nederland reizen.”

Simon noemde de straf lager dan hij had durven hopen. „Ze hadden wel twintig jaar of levenslang kunnen krijgen. Gelukkig hielden de drie rechters rekening met verzachtende omstandigheden.” Hij verwacht dat met aftrek van voorarrest B. en N. al volgend jaar uiteindelijk vrij zullen komen.

De uitspraak van het hof kwam nadat B. per brief nogmaals spijt betuigde en sprak over „een stomme fout” die hij beloofde nooit meer te herhalen. Daarnaast was er ook bezorgdheid over zijn gezondheid zoals hartklachten en een hoge bloeddruk.



Sziget-dealers

De twee werden opgepakt op het muziekfestival Sziget in Boedapest met een grote hoeveelheid drugs. De in beslag genomen partij had een geschatte straatwaarde van 300.000 euro. De drugsvangst in Sziget bestond uit marihuana en xtc-pillen en was de grootste in de geschiedenis van het meerdaagse festival.

In de verklaring van B. viel in 2019 al te lezen dat N. het plan had bedacht en dat hij hem wilde helpen. Hij zou op zoek zijn geweest naar avontuur en een manier om te kunnen ontsnappen aan het monotone leven als sporter. „Naïef en dom, ik had eenvoudigweg nee moeten zeggen.” Hij zegt zelf geen drugs te hebben ingekocht en ‘niet de eerste stappen te hebben genomen tot illegale handel’.

De Hongaarse advocaat van N. zei toen de verklaring niet te hebben gelezen. Hij gaf aan dat het voor de strafmaat in Hongarije niet uitmaakt wie het plan heeft bedacht.

