RIVM: opmars van de Britse variant overschaduwt daling coronacijfers

Dan denk je: fijn, de besmettingen worden minder… Maar dan ligt die Britse variant in onze nek te hijgen.

Het aantal coronagevallen is voor de vierde week op rij gedaald. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.776 meldingen van positieve tests. Dat is zo’n 21 procent minder dan in de week ervoor.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Britse variant komt steeds vaker voor en deze is besmettelijker. Nu contacten verminderen betekent minder zieken in de toekomst. ⬇️ Deze week:

38.776 mensen pos. getest.

1.348 zkh opgenomen

252 op de IC

608 mensen overleden. Meer info: https://t.co/2k1aOyBL1c pic.twitter.com/D7Kf7pgfQV — RIVM (@rivm) January 19, 2021

Opmars Britse variant

Het RIVM zegt dat dit „gematigd positieve beeld” wordt overschaduwd door „de opmars” van de Britse variant. Een op de tien besmet geraakte personen heeft waarschijnlijk deze mutatie onder de leden. Half februari is dit waarschijnlijk gestegen tot de helft. Dat leidt dan tot meer ziekenhuisopnames en meer sterfgevallen, verwacht het RIVM.

In de week van 16 tot en met 22 december kreeg het RIVM 82.340 meldingen van positieve tests. Dat zakte naar 67.388 een week later. Rond de jaarwisseling werden 56.440 nieuwe gevallen geregistreerd. Vorige week dinsdag meldde het RIVM 49.398 vastgestelde besmettingen in de zeven dagen ervoor.

RIVM: sterfgevallen

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalde. In de afgelopen week werden 1348 mensen opgenomen op een verpleegafdeling en 252 op een intensive care. Een week eerder ging het om respectievelijk 1628 en 299 mensen. Het RIVM kreeg 608 meldingen van sterfgevallen binnen, tegen 743 een week eerder.

Het reproductiegetal staat nog steeds een fractie onder de 1, maar er is wel een verschil te zien. De Britse variant verspreidt zich namelijk aanzienlijk sneller dan de ‘oude’ versie van het virus. Het reproductiegetal van de Britse variant is ongeveer 1,3. Het aantal besmettingen met de oude variant wordt dus heel langzaam kleiner, maar het aantal besmettingen met de Britse variant stijgt snel. In feite zijn er twee aparte epidemieën aan de gang, zegt het RIVM.

Kinderen lopen minder risico om de Britse variant op te lopen dan volwassenen en ze worden er minder ziek van, stelt het RIVM. Het is niet bekend of ze de variant ook minder vaak kunnen overdragen aan volwassenen.

‘Mutants’

Op social media roepen mensen van alles. „We blijven achter. Wij willen een Nederlandse variant!”, schrijft iemand. Een ander noemt, niet voor het eerst, het RIVM „leugenaars” en weer een ander haalt juist uit naar de ‘coronawappies’, en heeft een nieuwe bijnaam voor ze bedacht. „Met Schiphol gaan we alle varianten krijgen, Brazilië heeft een mooie collectie o, binnen te halen. Al deze covidiots (en lakse rest van NL) zorgen dat mutaties sneller gaan. Ironisch want in evolutie geloven ze veelal niet. Ik ga ze Mutants noemen vanaf nu.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We blijven achter.

Wij willen een Nederlandse variant!! — Radical / Efeze 6:12 (@ChangesRadical) January 19, 2021

Kuipers

Kuipers uitte gisteren al zijn ernstige zorgen over de variant die dan onze ‘westerburen’ komt. Nederland in „een soort race tegen de klok” terechtgekomen.

Met berekeningen laat de voorzitter van de acute zorgsector zien dat de Britse mutatie in theorie al binnen anderhalf tot drie maanden dominant kan worden in Nederland, net zoals in Engeland is gebeurd. Daar zijn ziekenhuizen overspoeld door coronapatiënten. „Ik had vanochtend een Britse collega aan de telefoon die zei: ‘You ain’t seen nothing yet‘ (Je hebt nog niets gezien). De ziekenhuisbezetting in Engeland ligt een factor 4 hoger dan hier. Er zijn ziekenhuizen die nauwelijks nog opereren, daar worden alleen nog operaties uitgevoerd die binnen 24 uur noodzakelijk zijn. Dat is een situatie waar je echt van weg wilt blijven.”