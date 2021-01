Sneeuw op komst, dit keer wel een witte deken over ons land

Het gaat sneeuwen in ons land! Voor het eerst sinds 22 januari 2019 kunnen we een (dunne) witte deken verwachten. Daarom geeft het KNMI ook een weerwaarschuwing voor het hele land af voor morgenmiddag vanwege de verwachte sneeuwval. Daardoor kan het glad worden, waarschuwt het weerinstituut.

Met code geel adviseert het KNMI mensen vooral als ze onderweg zijn alert te zijn, omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Morgenmiddag begint het in het uiterste zuidwesten te sneeuwen. Gedurende de rest van de middag en avond gaat het ook in de rest van het land sneeuwen, voorspelt het KNMI. Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter, maar lokaal kan er zelfs 3 tot 5 centimeter sneeuw vallen, schrijft Weeronline.

Morgenavond gaat de sneeuw in het zuidwesten over in lichte motregen. De gladheid verdwijnt zodra de sneeuw in de loop van zondagochtend weer is gesmolten. Als eerste gebeurt dit in het zuidwesten en westen, als laatste in het oosten van het land. Het wordt zo’n 1 à 2 graden, maar door de harde wind voelt het als -5. Even je muts en sjaal uit de kast trekken, dus.

Ook zondag hebben we dan nog te maken met neerslag. Daarbij is kans op lichte sneeuw, ijsregen (dat zijn kleine hagelkorreltjes) en ijzel. De neerslagsoort kan van plek tot plek sterk verschillen en dat maakt het link op de weg. Sowieso moeten weggebruikers rekening houden met sneeuwresten, vooral in woonstraten waar niet gestrooid is.

Drukte door sneeuw

Vorige week viel er ook al sneeuw, in het gebied rond het Drielandenpunt. Het was toen zo druk, dat de boa’s een dagtaak hadden aan het uitschrijven van boetes. En dan niet vanwege de coronamaatregelen, maar door foutparkeerders. „De boa’s hadden het zo druk dat ze tussentijds even naar het gemeentehuis moesten om de accu’s op te laden van de apparaatjes waarmee de boetes werden uitgeschreven”, zei de burgemeester van Vaals.



Wat is het genieten op het #Drielandenpunt. Zeker 12 cm sneeuw😳 pic.twitter.com/HA6k3ZpZxa — Jean-Paul K⭕️mpier 🇪🇺 (@JPKompier) January 9, 2021

