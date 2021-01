66 boetes uitgedeeld bij opname clip Famke Louise

De opname van een muziekclip van Famke Louise liep niet helemaal zoals verwacht. De politie kwam namelijk opdagen en deelde 66 coronaboetes uit. Geen van de aanwezigen hield zich namelijk aan de coronamaatregelen. De vlogster en zangeres zegt zichzelf wel aan de maatregelen te hebben gehouden en geen boete te hebben gekregen.

Volgens de politie was er in een loods in het Noord-Hollandse Lijnden sprake van ‘festiviteiten’. Dat bleek later dus de opname van een videoclip te zijn, maar de aanwezigen ontliepen de boetes niet. Voor alle 66 aanwezigen is een proces-verbaal opgemaakt.

„Wederom hebben we vanavond samen met Handhaving & Toezicht en de Marechaussee handhavend moeten optreden vanwege het feit dat een grote groep mensen in een ruimte bijeen waren en de coronamaatregelen overtraden. Het betrof een loods aan de Raasdorperweg. Alle 66 aanwezigen hebben een proces-verbaal ontvangen”, schrijft de politie op Facebook.





Rapper Blacka werkte mee aan de clip van Famke Louise en deelde een filmpje waarin te zien is dat de politie aanwezig is in de loods.

Famke Louise en #ikdoenietmeermee

Toevallig dat het nu net om Famke Louise gaat, die een paar maanden geleden nog in opspraak kwam door de hashtag #ikdoenietmeermee. Zij en andere BN’ers zoals Thomas Berge en Bizzey plaatsten die hashtag om mede te delen dat ze het niet eens waren met de coronamaatregelen van de overheid.

Famke Louise leek het boegbeeld van die beweging te worden, en werd gevraagd om bij Jinek aan te schuiven. Dat ging, zoals we allemaal nog wel weten, niet helemaal goed. Later maakte ze dan ook haar excuses, en zei ze dat ze zich beter wilde informeren over het virus en alles daaromheen.

„Ik ga even een stap achteruit doen, reflecteren en op zoek naar een bijzonder, inspirerend iemand die gespecialiseerd is in pandemieën om mij te educaten over deze situatie en wellicht met mij het podium wil delen. Ik hoop dat jullie mij de ruimte gunnen te kunnen groeien”, schreef ze destijds. Ook ging ze een soort Instagram-samenwerking aan met Diederik Gommers, en daar leek de kous toen mee af. Tot nu dus.

‘Famke Louise hield zich aan de maatregelen’

Famke Louise heeft zich gisteren zelf wel aan de coronamaatregelen gehouden tijdens de opnames van haar videoclip. Zij was in een afgesloten ruimte in de loods waar de politie heeft ingegrepen, heeft haar manager in een reactie laten weten aan het ANP. Famke was volgens de manager slechts kort op de set aanwezig voor haar bijdrage en was enkel in het gezelschap van haar stylist en visagist. „Ze hebben zich netjes aan alle regels gehouden.” Wel heeft de politie haar gegevens genoteerd. „Maar over een boete hebben ze het niet gehad. Ze ligt er niet wakker van.”

