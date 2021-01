Wilders kreeg bijna 2 ton van ‘Amerikaanse suikeroom’ voor ‘minder Marokkanen-zaak’

Onderzoeksjournalisten ontdekten dat Geert Wilders een donatie van bijna twee ton van een Amerikaanse suikeroom kreeg voor advocatenkosten in de ‘minder Marokkanen-zaak’, wat hij verzuimde door te geven als ‘geschenk’. Wilders zelf ontkracht de bevindingen.

De PVV-leider kreeg in 2017 een donatie van omgerekend 175.000 euro om de advocatenkosten van zijn ‘minder Marokkanen’-rechtszaak te betalen. Dat bedrag gaf hij niet door aan het geschenkenregister van de Tweede Kamer, terwijl hij daar volgens integriteitsregels wel toe verplicht is.

Onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) meldt vandaag dat Wilders het geld ontving van de Amerikaanse International Freedom Alliance Foundation (IFAF), een stichting die Wilders zelf oprichtte. „De Amerikaanse suikeroom van Geert Wilders”, kopt FTM.



In 2017 betaalde een Amerikaanse stichting ruim 200.000 dollar aan advocatenkosten voor Wilders’ ‘minder Marokkanen’-zaak. Bestuurder van de stichting is de schatrijke zakenman Robert Shillman, de oprichter is Wilders. #partijfinanciering https://t.co/tsVRVVJc6S — Follow the Money (@FTM_nl) January 15, 2021



Ik sta al tien jaar voor de rechter in een politiek proces omdat ze me de mond willen snoeren. Dat kost tonnen aan advocaatkosten. Ben blij met de steun van velen uit binnen- en buitenland. Heb zelf nooit één cent ontvangen. Ga wat nuttigs doen @FTM_nl! pic.twitter.com/nTjyIEhngl — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 14, 2021

Wilders niet genoemd

FTM onderzocht de belastingaangifte van deze stichting en kwam erachter dat in 2017 213.686 dollar (175.000 euro) was overgemaakt naar een advocatenkantoor in Nederland. Het bedrag had als bestemming ‘een individu in zijn strijd voor de vrijheid van meningsuiting’. De naam Wilders wordt niet genoemd, maar FTM concludeert dat het geld voor de zaak van Wilders was bestemd.

Wilders plaatste gisteren al, dus voor publicatie van FTM, een screenshot op Twitter van een e-mail waarin de FTM-redacteuren hem het onderzoek voorleggen.„Ik sta al tien jaar voor de rechter in een politiek proces omdat ze me de mond willen snoeren. Dat kost tonnen aan advocaatkosten. Ben blij met de steun van velen uit binnen- en buitenland. Heb zelf nooit één cent ontvangen. Ga wat nuttigs doen @FTM_nl!”

Social media

„Terecht dat er vragen gesteld worden! Laten we vooral voor transparantie gaan, zo hoort dat!”, vindt Twitteraar Joke. Ook Atie is blij met het onderzoek van FTM en vraagt zich nu meteen iets af. „De hypocrisie van een lijst’eigenaar’ zoals Wilders geopenbaard! Onze politici zitten vaak met banden aan buitenlandse gelddonaties vast! Hoe onafhankelijk zijn ze daarmee?” Misschien iets voor een follow up.



Alwéér een bewijs dat Follow The Money een lidmaatschap méér dan waard is!

De hypocrisie van een lijst"eigenaar" zoals Wilders geopenbaard!

Onze politici zitten vaak met banden aan buitenlandse gelddonaties vast! Hoe onafhankelijk zijn ze daarmee? @FTM_nl — Atie S. ⭕⛄🇪🇺🍀💚🌺🕊️#ikwildieprik (@alsje) January 15, 2021

‘The Flying Dutchman’ vindt het allemaal maar overdreven. „Waarom interesseert ons nou hoe Wilders het betaalt, zolang hij maar voor onze vrijheid blijft vechten!” Een ander stoort zich vooral aan het taalniveau van de onderzoeksjournalisten. „Wat een dramatisch niveau Nederlands in die brief. Van dergelijk laag niveau dat je er mee moet lachen.” En Koos? Koos hoopt dat FTM eens een keer „een artikel over de dagelijkse doodsbedreigingen aan het adres van Wilders” maakt.



En wanneer doet Follow The Money een artikel over de dagelijkse doodsbedreigingen aan het adres van Wilders? — Koos van der Wilt (@koos_wilt) January 15, 2021

