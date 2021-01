Nog geen ‘overtuigende lockdown-effecten’, aantal sterfgevallen toegenomen

Loop je over straat, of ben je toevallig heel even op je werk voor een afspraak op de ICT-afdeling, dan hoor je de voorbijlopende mensen hardop gissen: ‘Ik denk dat we eerst nog een oud en nieuw-piek krijgen…’ ‘Nee, ik denk dat we het ergste hebben gehad…’ Volgens het RIVM zijn er in elk geval nog geen overtuigende effecten zichtbaar.

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week met 16 procent gedaald, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet nog geen „overtuigende effecten van de lockdown” die op 15 december is ingegaan. In de afgelopen week kwamen 56.440 besmettingen aan het licht. Dat zijn er beduidend minder dan de 67.388 meldingen van een week eerder.



RIVM is toch superduidelijk: "overtuigende effecten blijven uit"

"kan zijn dat mensen zich minder snel lieten testen"

"niet uitgesloten dat lockdown wel effect heeft en er minder mensen met klachten zijn" 😂 — richardnl82 (@richardnl82) January 5, 2021

Daling/stijging na lockdown

Het aantal afgenomen coronatesten daalde met ruim 70.000 tot 368.126. Het percentage positieve testen steeg echter van 13 procent tot 13,7 procent.

Het RIVM houdt rekening met de mogelijkheid dat mensen na de feestdagen „minder geneigd waren om zich te laten testen”. Het zou echter ook kunnen dat de lockdown wél effect heeft en simpelweg minder mensen klachten hebben.

Het aantal coronabesmettingen dat aan het licht komt door testen daalde een week eerder ook al met zo’n 12 procent. Ook het aantal opnames op verpleegafdelingen van ziekenhuizen is iets afgenomen: van 1892 tot 1713 (-9,5 procent). Op de intensive cares werden juist iets meer patiënten met Covid-19 opgenomen: 336 tegen 304 een week eerder (+10,5 procent).

Het aantal aan corona-gerelateerde sterfgevallen nam ook toe: van 583 tot 621 in de afgelopen week.

Reproductiegetal

Het zogeheten reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is verder afgenomen: van 1,15 tot 0,91. Dat wil zeggen dat een groep van honderd mensen gemiddeld 91 anderen aansteekt. Het RIVM kan het reproductiegetal voor de zeer korte termijn niet betrouwbaar berekenen. Het cijfer dat dinsdag bekend is gemaakt, is gebaseerd op de situatie van 18 december.

