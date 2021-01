Afgelopen nacht op meerdere plaatsen in Nederland rellen tegen avondklok

Gisteravond en -nacht, nadat de avondklok inging, hebben mensen op verschillende plekken in het land geprotesteerd tegen de maatregel. Dat gebeurde onder meer in Den Haag, Tilburg, Venlo, Enschede, Helmond en Roermond. De betogingen liepen vrijwel overal uit op rellen.

Het ging zelfs zo ver dat de relschoppers een ziekenhuis in Twente bekogelden. Het gaat om het Medisch Spectrum Twente (MST), ze probeerden de ramen van het ziekenhuis in te gooien. Dat is volgens een woordvoerder niet gelukt. Wel noemt ze het „verschrikkelijk dat wij nu doelwit zijn. Juist de mensen die zich zo hard hebben ingezet tijdens deze coronacrisis.”

Ook in Roermond ging het los: daar probeerden relschoppers in te breken in een winkelcentrum door met winkelwagentjes op de glazen pui te beuken. Uiteindelijk lukte het ze niet. Op meerdere plekken werd vuurwerk afgestoken en dingen vernield. Eerder op de dag hielden demonstranten al huis op Eindhoven Centraal en werd in die plaats een vestiging van Jumbo geplunderd. De ruiten van de supermarkt zijn ingegooid en de schappen leeggehaald.



Er blijft niets heel van de ingang van het winkelcentrum in #Roermond #avondklokrellen pic.twitter.com/WU2TwK5IeT — 1Limburg (@1Limburg) January 24, 2021

Noodbevel tijdens rellen

Gisteravond werd in onder meer Tilburg en in Almelo een noodbevel afgekondigd. Zo’n noodbevel geeft de politie extra bevoegdheden om er voor te zorgen dat mensen niet op straat zijn. In Tilburg reden mensen luid toeterend rond in auto’s na een oproep via social media om te protesteren tegen de avondklok. Volgens de politie werd ook veel vuurwerk afgestoken. Ook in Breda en Oosterhout was het onrustig. In de Bredase wijk Tuinzigt richtten relschoppers volgens de politie vernielingen aan. De ME en politie kwamen in actie en er werd een noodbevel door de burgemeester uitgevaardigd.



Na het ingaan van de avondklok kwamen in het centrum van Enschede meer dan honderd mensen samen. Ze staken vuurwerk af en er waren brandjes. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de relschoppers weg te jagen. In Apeldoorn werd ook vuurwerk naar politiemensen gegooid. De relschoppers pleegden daarnaast vernielingen. Toen de politie ingreep, vertrokken de meeste mensen.

In de Haagse Schilderswijk verzamelde zich al enige tijd voor het ingaan van de avondklok een groep mensen, vooral jongeren. Er werd vuurwerk afgestoken en ook met vuurwerk gegooid naar voorbijgangers en agenten. Een politiewoordvoerster schatte het aantal mensen dat voor onrust zorgde op ongeveer honderd.



Onrustig op Hobbemastraat in Haagse Schilderswijk. Vuur gesticht op straat pic.twitter.com/dLDhNjm3dk — Sander K. (@sanderknura) January 24, 2021

Onrust in Limburg

Ook in Venlo moest de ME in actie komen. Daar hadden mensen zich op straat verzameld, ze zorgden voor onrust en waren aan het rellen. Ze gooiden onder meer met stenen. De politie in Limburg kreeg steun van de Koninklijke Marechaussee. De KMar sprong bij in Stein en Roermond. In Roermond, Venlo en Stein was het rond 23.30 uur rustig. Er waren toen geen grote groepen mensen meer op straat, zo meldde de politie.



In de Roermondse wijk De Donderberg reden tientallen mensen in auto’s, luid toeterend. Ook zij kwamen bij elkaar na diverse oproepen via sociale media. De aanwezigen staken vuurwerk af.

In Helmond zorgde een groep van zo’n vijftig personen volgens de politie voor ongeregeldheden in en rondom de binnenstad. Mensen gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Daarop werd de ME ingezet om de relschoppers weg te jagen.

De avondklok geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

