Tot nu toe 16.000 meldingen van bijwerkingen Pfizer-vaccin in Europa

Sinds het begin van de vaccinaties tegen corona hebben zich in Europa ruim 16.000 mensen gemeld met mogelijke bijwerkingen van coronavaccins. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van Eudravigilance, een database van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

Momenteel zijn er in heel Europa al meer dan 15 miljoen vaccins gezet. Het eerste vaccin dat beschikbaar was op de Europese markt en dan ook volop gebruikt werd, was dat van Pfizer. De meeste meldingen van bijwerkingen gaat dan ook over dit vaccin. Bij het EMA zijn er tot en met vandaag ruim 16.000 meldingen van mogelijke bijwerkingen gemaakt. Het grootste deel (12.330) komt van zorgprofessionals. De rest van de meldingen (4.149) komt van mensen die geen medische achtergrond hebben.

Vooral lichte bijwerkingen

Het aantal meldingen van bijwerkingen als gevolg van het Moderna-vaccin staat tot nu toe op 123. Bij het Oxford/AstraZeneca-vaccin ligt het aantal meldingen van bijwerkingen op 183. Deze cijfers zijn echter niet te vergelijken met die van het Pfizer-vaccin, omdat het Pfizer-vaccin al veel langer beschikbaar is.

Vooral lichte bijwerkingen worden gemeld. Onder andere spierpijn, pijn op de plek waar de prik is gezet, duizeligheid en vermoeidheid komen veel voor. Er worden ook overlijdens gemeld. Volgens deskundigen en het EMA betekent dat echter niet dat het vaccin niet te vertrouwen is. Je kunt namelijk niet met zekerheid zeggen dat de klachten die iemand heeft of heeft gehad ook echt aan het vaccin liggen. Dergelijke klachten kunnen ook door andere invloeden veroorzaakt zijn. Er is volgens het EMA dan ook nog geen reden tot zorg.

Overlijdens

Het aantal overlijdens dat momenteel gemeld is, komt uit op 245. Daar kunnen echter nog dubbelingen in zitten. Deze meldingen zeggen echter nog vrij weinig, omdat men niet met zekerheid kan zeggen dat ze ook echt veroorzaakt zijn door het Pfizer-vaccin. „Tijdens het vaccinatieprogramma zullen mensen door andere doodsoorzaken blijven overlijden. Dat kan ook kort na vaccinatie gebeuren. Het feit dat iemand na vaccinatie overlijdt, wil niet zeggen dat zijn of haar dood door het vaccin is veroorzaakt.”

