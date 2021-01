Paul de Leeuw onder vuur na opmerking over Aziaten tijdens talkshow Op1

Presentator van talkshow Op1 en televisiemaker Paul de Leeuw ligt flink onder vuur. Er bestaat al langer onvrede over zijn optreden als talkshowhost en de manier waarop hij die rol vervult, maar de uitzending van afgelopen vrijdag was de druppel die de emmer deed overlopen.

Tijdens de uitzending van Op1 was tv-viroloog Ab Osterhaus aangeschoven om het te hebben over het coronabeleid dat China momenteel hanteert. „De strategie die men in China gebruikt, heeft gewerkt. Heel streng en keihard erin”, begon Osterhaus. „Ik vind het echt geweldig. Ze krijgen een aantal coronagevallen binnen en zorgen er meteen voor dat de situatie onder controle komt. Dat betekent testen, testen, testen…dat hebben we in Europa niet gedaan.”

Mentaliteit van Aziaten

De Leeuw gebruikt de uitleg van Osterhaus vervolgens om te beginnen over ‘de mentaliteit van Aziatische mensen’. „Het gaat hier ook over de mentaliteit van Aziatische mensen. Zij doen gelijk wat de baas zegt.” Die opmerking van De Leeuw schoot bij menigeen volledig in het verkeerde keelgat.

Ook Osterhaus zelf wist niet goed hoe hij op die opmerking moest reageren. „Oh ja?”, vroeg Osterhaus zich hardop af. „Ik weet het niet. Ik weet niet of dat de mentaliteit van Aziatische mensen is. De overheid dat accepteert gewoon geen nee als antwoord”, vervolgde Osterhaus.

‘Racistische onzin’

Op social media ging men flink los naar aanleiding van de opmerking van De Leeuw. „Kan deze racistische onzin eindelijk een keer ophouden?”, vraagt iemand zich af. Weer een ander stelt het volgende: „Bij Op1 heeft Paul de Leeuw het nu ‘over de mentaliteit van Aziatische mensen’. Ik ga slapen.”



Het interview met Matthijs is exemplarisch voor de chaos die Astrid Joosten en Paul de Leeuw samen neerzetten. Door elkaar heen praten, gehaast, van de hak op de tak, en Paul die een vraag van Astrid overruled met een andere vraag. Stop met dit duo @op1npo. #op1npo pic.twitter.com/Kr8WRraBi0 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) January 22, 2021



Paul de Leeuw in @op1npo: 'Dat is de mentaliteit van de Aziatische mens. Die doet gelijk wat de baas zegt.'

Kan deze racistische onzin eindelijk een keer ophouden? — Gijs Moes (@gijsmoes) January 22, 2021



Bij Op1 heeft Paul de Leeuw het nu "over de mentalitiet van Aziatische mensen".

Ik ga slapen. — sheila sitalsing (@sheilasitalsing) January 22, 2021

Het is niet de eerste keer dat De Leeuw onder vuur ligt wegens zijn rol als talkshowhost. Eerder al werd hem verweten dat hij gasten niet uit laat praten, slecht doorvraagt en de uitzending naar zich toe probeert te trekken door middel van de opmerkingen die hij maakt.

