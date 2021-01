Politie beboet illegale kapperszaak na Instagram-post Famke Louise

Een Instagram-post van Famke Louise heeft ertoe geleid dat een illegale kapperszaak op de bon werd geslingerd. De zangeres plaatste een filmpje waarin te zien was hoe ze een vriend oppikte bij een kapperszaak. De politie zag de beelden en kwam de illegale kapperszaak al snel op het spoor.

Op vrijdag plaatste Famke Louise een filmpje op Instagram waarin te zien was hoe ze in de auto zat te wachten op een vriend. De jongen had net zijn haar laten doen en liet zijn nieuwe coupe zien. In de video was echter zoveel van de omgeving te zien dat de politie de illegale kapperszaak op het spoor kwam.

Bekeuringen

De vijf klanten die dachten op vrijdag eindelijk hun haar te kunnen laten knippen, werden onaangenaam verrast. De politie viel de kapperszaak binnen en deelde bekeuringen uit aan iedereen die op dat moment aanwezig was. Op Twitter laat een wijkagent weten ‘dat de gemeente een rapportage krijgt en bestuurlijk op zal treden’.

Op social media reageert men zwaar verdeeld op het politiebericht en de betrokkenheid van Famke Louise. Veel mensen maken zich boos over het feit dat er volgens hen ‘weer een ondernemer een stapje dichterbij de afgrond is gebracht’. Aan de andere kant zijn er ook mensen die het juist eens zijn met het optreden van de politie zeker met de avondklok in het vooruitzicht. „Er zijn mensen die beweren dat #FamkeLouise nergens goed voor is. Sinds vandaag geef ik die mensen ongelijk”, laat iemand weten via Twitter.



Doet #FamkeLouise nou juist wel of niet meer mee? Ze zat niet zelf bij de kapper, maar had er geen moeite mee om een vriendje op te halen bij de kapper. Was deze actie bedoeld om die vriend en die kapsalon aan de schandpaal te nagelen of heeft ze er zelf ook schijt aan? — JacquelinedeK 😷💉 (@JacquelinedeK) January 23, 2021



Begrijp dat #famkelouise eindelijk nut heeft op Instagram, overtreders van #coronamaatregelen worden door haar suffe poets beboet. #zedoetwelmee — René Lansink (@renelansink) January 23, 2021

Verder moet ook Famke Louise het wederom flink ontgelden. „Zou Famke Louise dat spreekwoord van die ezel en die steen eigenlijk wel kennen?? Maar ja, zolang je maar ‘respect hebt voor corona’ zullen we maar weer zeggen”, stelt iemand. Weer een ander vraagt zich het volgende af: „Je zou maar manager zijn van #FamkeLouise…of zou ze die niet hebben?”

