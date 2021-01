Klimrek moet na uitspraak van rechter weg om privacy buren

Een klimrek in het Overijsselse Steenwijk moet van de rechter weggehaald worden. Omdat de kinderen logischerwijs klimmen op het speeltoestel, kunnen zij bij een bewoonster van een nabijgelegen flat naar binnen kijken. Dat maakt volgens de rechter inbreuk op de privacy van de vrouw.

Dat schrijft PZC. De rechter probeerde het geschil op een laagdrempelige manier op te lossen, door met beide partijen in gesprek te gaan. Pas als daar geen oplossing uit zou komen, zou hij uitspraak doen. Dat is nu gebeurd en hij heeft geoordeeld dat het toestel inbreuk maakt op de privacy van de eiseres.

Hoog klimrek

In zijn uitspraak onderbouwt de rechter zijn uitspraak. Het zou volgens de rechter om een relatief hoog klimrek gaan: „Het klimtoestel staat bovendien op betrekkelijk geringe afstand vanaf het appartement van eiseres . De kantonrechter heeft vanuit het appartement van eiseres kunnen zien, dat het lijkt alsof de bovenkant van het klimtoestel als het ware een verlengd stuk van het balkon vormt. De kantonrechter vindt het aannemelijk dat, als er kinderen op het klimtoestel zitten, het imponeert alsof die kinderen op (een verlengd deel van) het balkon van eiseres zitten en dat eiseres daardoor het onwelgevallige gevoel van inkijk krijgt.”

De uitspraak is zuur voor de gemeente en vooral voor initiatiefneemster Karin Schrotenboer. Zij heeft het klimrek ruim anderhalf jaar geleden laten plaatsen, toen ze een cheque van duizend euro van de Lidl had gewonnen om de buurt aangenamer te maken. „We hebben hier erg veel energie in gestoken”, zegt ze tegen PZC. „De mensen van de flats, waar vooral senioren wonen, wilden extra groen. Dat is gebeurd. Wij van de laagbouw mochten het speeltoestel kiezen en gingen hiervoor.”

Nu het klimrek weg moet, hoopt Schrotenboer dat de gemeente een andere plek voor het toestel kan vinden. „Al is dat wel lastig, want je zit hier met allerlei buizen in de grond. Ook moet er aan veiligheidseisen worden voldaan. Toch zou het heel mooi zijn als er een andere plek wordt gevonden. Hier in de buurt spelen veel kinderen en dat willen we graag zo houden.”

