Kans dat basisscholen en kinderopvang op 25 januari weer opengaan

Het kabinet streeft ernaar basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer te openen. Dat zeggen ‘ingewijden in Den Haag’.

Het openen hangt af van een onderzoek naar de vatbaarheid van kinderen voor de zogeheten ‘Britse variant’ van het coronavirus. Pas nadat de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) met een advies erover zijn gekomen, neemt het kabinet een besluit.



maar waarom denken ze altijd aan de basisscholen 🙂 hallo het vo bestaat ook nog 😐 — melisa⁷✜ (hobis bestie) (@heardhobi) January 11, 2021

Basisscholen zouden 18 januari opengaan

In eerste instantie zouden scholen en de kinderopvang op 18 januari weer opengaan, maar gisteren werd na kabinetsoverleg over corona op het Catshuis al aannemelijk dat ze langer dicht blijven. Het kabinet kondigt morgenavond tijdens een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge naar verwachting aan dat de lockdown langer duurt. De lockdown is sinds half december van kracht en zou tot zeker 19 januari zou gelden, maar wordt verlengd met waarschijnlijk drie weken. Middelbare scholen blijven naar het lijkt wel dicht zolang de lockdown geldt.



Ik mag hopen dat het gezonde verstand zegeviert. Laat het basisonderwijs nog even dicht. Wel zo duidelijk en veilig het personeel. @PO_Raad @arieslob @lucasonderwijs Kabinet hoopt basisscholen en kinderopvang op 25 januari weer te openen – https://t.co/v826cqRrHC — Vileta (@ViletaOriginali) January 11, 2021

Britse variant onder kinderen

Op een basisschool in Bergschenhoek was eind vorige maand een uitbraak met de Britse variant van corona. Eerder leken kinderen nauwelijks vatbaar voor corona, maar deze nieuwe variant lijkt zich ook onder hen te verspreiden. Hierover wil het kabinet eerst meer duidelijkheid, voordat scholen mogelijk eerder opengaan. In gemeente Lansingerland, waar Bergschenhoek onder valt, krijgen alle inwoners een oproep voor een coronatest. Dat gaat vanaf woensdag gebeuren.

De Britse variant is voor zover bekend niet schadelijker, maar wel besmettelijker. Na de uitbraak in Bergschenhoek bleken ongeveer 35 mensen in de regio besmet te zijn met het gemuteerde virus. Landelijk ligt dit aantal inmiddels rond de vijftig.

Basisscholen moeten weten waar ze aan toe zijn

De koepel van basisscholen, de PO-Raad, liet onlangs weten het besluit van de overheid om de basisscholen voorlopig dicht te houden te begrijpen. De organisatie gaf tegelijkertijd ook aan het belangrijk te vinden dat scholen weten waar ze aan toe zijn. Vandaag meldt diezelfde PO-Raad een groot voorstander te zijn van heropening, mits het „veilig en verantwoord” is. „Als het RIVM zegt dat het veilig en verantwoord is, zullen we daarin meegaan en zijn advies volgen”, aldus de zegsman van de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

