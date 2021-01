Coronatest in heel Lansingerland na de uitbraak Brits virus op school

Alle inwoners van de gemeente Lansingerland in Zuid-Holland krijgen een gerichte oproep voor een coronatest. Aanleiding is de uitbraak van de ‘Britse variant’ van het virus bij een school in Bergschenhoek in de gemeente. Het is de eerste keer in Nederland dat er gericht extra wordt getest in een gebied waar een grote uitbraak is.

De oproep van GGD Rotterdam-Rijnmond geldt voor alle inwoners van Lansingerland van 2 jaar en ouder, ook als zij geen klachten hebben die doen denken aan een coronabesmetting. Zij krijgen vanaf woensdag een uitnodiging in hun brievenbus, en op woensdag kunnen ook al de eerste mensen worden getest. Daarvoor worden onder meer mobiele testlocaties gebruikt.

Coronatest voor 60.000 inwoners

In de gemeente Lansingerland liggen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. Lansingerland telt iets meer dan 60.000 inwoners. De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC willen met de grootschalige coronatest beter zicht krijgen op de verspreiding van het coronavirus in de gemeente, waaronder de verspreiding van de ‘Britse variant’. Inwoners die positief testen krijgen het dringende advies om thuis te blijven, om te voorkomen dat ze anderen besmetten. Lansingerland roept inwoners die al corona hebben gehad op om zich opnieuw te laten testen.

Leerlingen van de twee basisscholen waar het Britse virus opdook zijn vorige week al getest. Na afloop kregen zij als beloning een knuffel en een Dapperheids Diploma.

35 mensen hebben het Britse virus

Bij ongeveer 35 mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond is de ‘Britse variant’ vastgesteld. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn die gevallen „grotendeels gelinkt” aan de uitbraak op basisschool RKBS Willibrord in Bergschenhoek. De nieuwe versie is besmettelijker dan eerdere varianten van het coronavirus, maar de mutatie richt voor zover bekend niet meer gezondheidsschade aan.

Lerares Bergschenhoek overleden

Een jonge lerares (38) van de basisschool in Bergschenhoek, waar het Britse virus opdook, is onlangs overleden. Het is niet bekend of haar overlijden het gevolg is van het virus. Wel was ze enkele weken geleden positief getest op het virus, bevestigde voorzitter Saskia Schenning van de Laurentius Stichting, waar de school onder valt.

Coronatest op Rotterdam The Hague Airport

Er worden tijdens de grootschalige operatie per dag 4000 tot 5000 testen uitgevoerd. 2500 hiervan vinden plaats in de XL-teststraat op Rotterdam The Hague Airport. De overige testen worden uitgevoerd in drie locaties in Lansingerland. Eind van deze week moeten de eerste resultaten bekend worden.

De inwoners die gehoor geven aan de oproep worden overigens niet alleen getest op het Britse virus, maar ook op de Zuid-Afrikaanse variant. Burgemeester Pieter van der Stadt van Lansingerland verwacht dat de bereidheid van inwoners om zich te laten testen groot is. „We zagen dat ook op de scholen, daarbij was de bereidheid van ouders en kinderen om zich te laten testen bijna 100 procent.”

