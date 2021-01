Ex Memphis Depay slaat ‘meest sexy man van 2020’ aan de haak

De ex van Memphis Depay heeft ’s werelds meest sexy man van 2020 aan de haak geslagen. Michael B. Jordan ken je natuurlijk als Erik Killmonger (N’Jadaka) uit Black Panther. Maar wie is Lori Harvey?

Michael B. Jordan en Lori Harvey deelden hun nieuwe romance vandaag voor het eerst op Instagram. Het is nu Insta-official, zoals dat tegenwoordig heet.



De dame in kwestie is de dochter van Steve Harvey, de Amerikaanse presentator en komiek die tot twee keer toe de fout in ging tijdens de Miss Universe-verkiezingen. De ex van Memphis Depay is naast model influencer op Instagram, waar ze haar leven deelt met meer 2,5 miljoen volgers. Nog niet zo lang geleden poseerde ze in de Amerikaanse Playboy.

Bijna getrouwd met Memphis Depay

Harvey Lori had in 2016 een relatie met voetballer Depay, toen net in dienst van Manchester United. De twee kondigden in 2017 aan in het huwelijksbootje te stappen. Maar voor de tortelduifjes is het ‘jawoord’ nooit gekomen.



In 2018 werd Harvey gespot zonder verlovingsring en kwam aan de relatie een einde. In zijn boek Heart of a Lion zegt Depay dat gebrek aan tijd en de lange afstand tussen hem en zijn ex de redenen waren van de breuk.

Michael B. Jordan komt in een illuster rijtje

Harvey ziet eruit als een poppetje, maar ze heeft zeker ook een ruw randje. Zo werd ze in 2019 gearresteerd vanwege een hit and run in Beverly Hills. Het plan was om weg te rijden, maar dat ging niet, omdat haar auto op de zijkant lag.

Naast Memphis Depay heeft Lori Harvey nog een reeks beroemde exen. Na de breuk vormde de nieuw vlam van Michael B. Jordan een koppel met de zoon van rapper Sean Diddy Combs, Justin Combs. Deze relatie hield enkele maanden stand. Vervolgens probeerde ze het met de beroemde zanger en rapper Trey Songz. Later volgde zelfs de beroemde vader van Sean Diddy Combs en rapper Future. Michael B. Jordan, door People uitgeroepen tot Sexiest Man Alive 2020, sluit aan in een illuster rijtje.



