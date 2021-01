Kat Muji overleeft 11 dagen in het plafond van vliegveld

Op het vliegveld raken veel spullen zoek, maar een kat in het plafond; dat zag je vast niet aankomen. Baasje Taylor Le (43) en diertje Muji (6), waren op weg naar Californië. Het dier werd in New York tegengehouden bij de beveiliging. Door de schrik zetten de kat het op het lopen, en verdween in het plafond van LaGuardia Airport.

The Post meldt dat medewerkers van het vliegveld wilden dat baasje Taylor haar kat Muji uit haar reismand haalde. Zo zou de kat namelijk door metaaldetector bij de douane kunnen lopen.

Een kat-astrofe op het vliegveld

Maar dat liep iets anders dan gepland. „We liepen door de metaaldetector en ze schrok, beet me, raakte in paniek en rende weg”, vertelt Taylor aan The Post. De kat (6 jaar) kwam terug in het incheck-gebied van het vliegveld, en sprong over de balie op de weegschaal van de bagage. „Ik was doodsbang dat ze op de lopende band zou springen”, vertelt Taylor. Maar Muji vond de mechanische kamer wel interessant, dus liep daar naar binnen.

Twee werknemers probeerden het dier te vangen, maar dat maakte het volgens baasje Taylor „alleen maar erger”. De kat verdween namelijk in het plafond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Miracle' cat survives 11 days in LaGuardia Airport ceiling https://t.co/6WbM7Opg3n pic.twitter.com/Jt1M5PBF9e — New York Post (@nypost) January 11, 2021

Tonijn als lokaas voor de kat

Er werd met tonijn geprobeerd om de kat uit het plafond te halen. Maar dat was tevergeefs. Taylor boekte haar vlucht om naar een dag later, in de hoop dat het genoeg tijd zou zijn om Muji te pakken te krijgen. Maar Muji dacht daar anders over en bleef in het plafond zitten. Na meerdere pogingen van medewerkers van het vliegveld, plaatste het baasje een oproep op Facebook. Zelf was Taylor inmiddels toch maar vertrokken naar Californië.

De oprichters van de Facebookgroep Queens Lost & Found zagen de oproep en kwamen direct in actie. Dankzij hen kreeg Taylor toestemming van de luchthaven om een ​​speurhond in te zetten. Die bevestigde dat Muji nog steeds in het plafond van het vliegveld zat.

Maar enkele dagen later kwam er dan tóch goed nieuws: de kat was tevoorschijn gekomen én gevangen. Taylor boekte een vlucht terug naar New York om haar geliefde viervoeter op te halen. De kat was weer terug in de mechanische ruimte van het vliegveld naast de ticketbalie.

Tranen van geluk

„Ik begon te huilen, het was een wonder”, vertelt Taylor. Het huisdier werd vervolgens van het vliegveld naar een dierenziekenhuis gebracht; maar alles was goed met het dier. Hoewel de ervaring traumatisch was, gelooft het baasje dat het „de band met haar kat heeft versterkt”. „Het eerste anderhalf jaar dat ik haar had, liet ze me haar niet aanraken. Elke keer als ik op reis ga en terugkom, komt ze dichter bij me. Het is geweldig”, zegt Taylor.

Lees ook: Heldendaad: dakloze man redt zestien dieren van brand in asiel