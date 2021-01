Massale religieuze bijeenkomst India, corona lijkt vergeten

In India is een massale religieuze bijeenkomst bezig, de zogeheten Kumbh Mela. Het lijkt vandaag en de komende weken even alsof corona niet bestaat.

Hindoe-pelgrims zijn vandaag in groten getale naar de oevers van de rivier de Ganges in Noord-India getrokken. Bij de start van de Kumbh Mela, een religieus festival dat door de jaren heen miljoenen mensen trekt, lijkt covid-19 even niet in de wereld aanwezig. Toch zien deelnemers dat de start iets rustiger is dan andere jaren.

India zwaar door corona getroffen

Dat terwijl India na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land door de pandemie is, met meer dan tien miljoen besmettingen. De sterfte in het Aziatische land ligt op dit moment rond de 150.000. Dat is ‘relatief laag’ te noemen als je het cijfer bijvoorbeeld vergelijkt met de Verenigde Staten (385.000) Het dichtbevolkte India staat voor een megaklus om de circa 1,3 miljard inwoners te beschermen tegen het coronavirus. Premier Narendra Modi kondigde het afgelopen weekend aan dat de vaccinatiecampagne in zijn land komende zaterdag begint en dat het streven is om eind juli 300 miljoen mensen te hebben gevaccineerd.

Festival India desondanks zeer druk

De ernstige cijfers laten de hindoes zich er niet van weerhouden hun bedevaart naar Haridwar in de staat Uttarakhand te maken. Tijdens het feest trekken Hindoes naar een van de heilige rivieren waarin zij vervolgens baden om hun zonden af te wassen.

„De pandemie is zorgwekkend, maar we nemen alle voorzorgsmaatregelen”, zei organisator Siddharth Chakrapani, die alleen vandaag tussen de 800.000 en een miljoen mensen verwacht. De Kumbh Mela duurt ruim veertig dagen. Het religieuze feest van 2019 was met meer dan 230 miljoen pelgrims de grootste bijeenkomst ooit.

„Ik weet zeker dat de Ganges voor de veiligheid van de mensen zal zorgen”, voegde Chakrapani er tegenover Aljazeera aan toe. Hij verwees daarbij naar de rivier die door de gelovigen als heilig wordt beschouwd.



"Consecrated by the falling of the drop of Ambrosia from heaven, the four Kumbh Mela destinations of Allahabad, Haridwar, Ujjain, and Nashik are situated on the banks of sacred rivers" https://t.co/3bEXdv7I4b — Dr Can Erimtan (@TheErimtanAngle) January 14, 2021

Heilige druppels

Volgens de hindoeïstische mythologie vochten goden en demonen ooit een oorlog uit om een heilige kruik. De kruik zou nectar van onsterfelijkheid bevatten. Op vier verschillende locaties vielen druppels, die nu afwisselend gastheer zijn voor de immense bijeenkomsten. Kumbh Mela wordt door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Dit jaar is de Haridwar de gastheer. Naar verwachting zullen in de komende zeven weken miljoenen mensen de stad overspoelen. Zij nemen een duik in de Ganges, wat door hindoes als een heilige handeling wordt beschouwd. Deelnemers komen uit heel India en ook van daarbuiten.

Niet bewust van corona

Gisteren verzamelden aan de oevers van de rivier al talloze pelgrims en verkopers. Gezinnen legden plastic neer voor hun bezittingen, om vandaag om de beurt de rivier in te gaan. De meeste mensen leken zich niet bewust van de dreiging van het coronavirus.



„India is niet als Europa. Als het om immuniteit gaat, doen wij het beter”, zei de 50-jarige pelgrim Sanjay Sharma. „Het is echt triest om te zien dat mensen niet in dezelfde aantallen bij Kumbh Mela samenkomen als voorheen. En dat alleen vanwege een niesbui of een hoest. De grootste waarheid op aarde is de dood. Wat heeft het voor zin om met angst te leven?”

Medepelgrim Lakshmi Sharma (37) zei wel dat ze nog steeds voorzichtig is. „Het is een vreugdevolle tijd aangezien het de Kumbh is. Maar we moeten door de pandemie gewoon proberen afstand te houden en onze handen te blijven ontsmetten”, vertelde zij aan persbureau AFP.

