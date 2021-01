Reacties op terugtreding Asscher: ‘Dan moet iedereen opstappen’

Het nieuws dat Lodewijk Asscher vanwege de toeslagenaffaire opstapt als lijsttrekker bij de PVDA, slaat in Den-Haag in als een bom. Politiek experts en andere betrokkenen geven hun mening op Twitter, de druk op het kabinet wordt nu wel heel groot. Een overzicht van de reacties.

Asscher liet vanochtend in een videoboodschap weten dat hij opstapt als lijsttrekker bij de PVDA. Daarbij maakte hij duidelijk dat de toeslagenaffaire daarvan de reden is.

Lodewijk Asscher stapt op als lijsttrekker

„Ik heb zelf de afgelopen bijna 20 jaar de Partij van de Arbeid vertegenwoordigd”, aldus Asscher, in de video die hij op Twitter en Facebook deelde. „Ja, ik was minister van sociale zaken in de vorige grote crisis die ons land bezig hield. Nee, ik wist niet dat de Belastingdienst een onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen.”



Een ander moment, een andere manier 👇https://t.co/pkELrXAutE — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) January 14, 2021

Verder liet Asscher weten het belangrijk te vinden om fouten rond de toeslagenaffaire toe te geven, in plaats van tactisch te zwijgen. „Ik heb wetten gewijzigd, boetes gematigd. Ik hoop vurig dat er op 17 maart een sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen, omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijkere toekomst. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen.”

Op zijn opstappen wordt gemengd gereageerd. Enerzijds vinden mensen het een goed besluit van de politicus, anderzijds wordt ook de vraag gesteld waarom alleen de leider van een oppositiepartij is opgestapt. Asscher is de enige die verantwoordelijkheid neemt, klinkt het. Terwijl de toeslagenaffaire een VVD/CDA-tintje heeft.

Reacties op Twitter

Na het de aftreding van Lodewijk Asscher regent het reacties van politiek experts en andere prominente Nederlanders met een mening. Is dit de eerste steen die valt in de toeslagenaffaire-domino? Wat moeten de andere ministers doen? Is dit kabinet nog houdbaar? De reacties op een rij.

‘Als er een weggaat, moet iedereen weg’



“Of niemand weg, of iedereen weg”, reageert politiek commentator @keesboonman op het vertrek van #Asscher als lijsttrekker bij @SpraakmakersOp1. “Ik heb een vermoeden dat Asscher aan Rutte heeft laten weten dat hij ermee stopt.” pic.twitter.com/nCgvcsEnPR — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 14, 2021

‘Alleen de oppositie?’



Dus de enige politieke consequentie van de toeslagenaffaire so far is dat de leider van een oppositiepartij opstapt? (Overigens goed besluit van Asscher) — Roel Maalderink (@RoelMaalderink) January 14, 2021

‘De enige die verantwoordelijkheid durft te nemen na de toeslagenaffaire’



de enige die verantwoording durft te nemen. respectabel man, respectabel besluit. je gaat gemist worden in debatten. https://t.co/Fq9dBSp2RD — Tim Hofman (@debroervanroos) January 14, 2021

‘Verhoogde druk op kabinet’



Asscher stelt zijn lijsttrekkerschap ter beschikking nav de Toeslagenzaak. Drama voor de PvdA. Betekent niet alleen verhoogde druk op kabinet, ook op individuele lijsttrekkers.. https://t.co/UllSK4CKxb — Tom-Jan Meeus (@tomjanmeeus) January 14, 2021

‘Waarom Asscher nog wel in het zadel houden?’



Dat de PvdA hun politiek leider Asscher nog in het zadel houdt vind ik vanuit hun (gestelde) ideologie echt onbegrijpelijk. Hij was niet alleen politiek verantwoordelijk voor de doorgeslagen jacht op onschuldige burgers, maar negeerde ook bewust signalen over de bizarre gevolgen. — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) January 13, 2021

‘Knopen doorhakken’



Vertrek van #Asscher als PvdA-leider verandert de dynamiek weer voor kabinet: zij moeten morgen de knoop doorhakken… https://t.co/rS1K3dfSAA — Fons Lambie (@fonslambie) January 14, 2021

Waardering van Rutte



Net gesproken met Lodewijk Asscher over zijn zware besluit. Ik had, heb en houd grote waardering voor zijn enorme inzet voor ons land en voor onze samenwerking door de jaren heen. Ik wens hem persoonlijk het allerbeste. — Mark Rutte (@MinPres) January 14, 2021

Verantwoordelijkheid nemen



Lodewijk Asscher is nu de enige die verantwoordelijkheid neemt, terwijl het toeslagenschandaal komt door rechts VVD en CDA-beleid. Vertrouwen herstellen is de opdracht. Rutte moet Nederland in de ogen te kijken, fouten erkennen en daar het enige mogelijk gevolg aan verbinden. — Jesse Klaver (@jesseklaver) January 14, 2021

Grote waardering



Grote waardering voor de toewijding waarmee Lodewijk Asscher ons land en de stad Amsterdam heeft gediend.@LodewijkA, respect voor je besluit. ik wens je alle goeds. — Sigrid Kaag (@SigridKaag) January 14, 2021

Volg het debat hier.

Lees hier waarom Rutte, in tegenstelling tot Asscher, de dans ontspringt in de aangiftes rond de toeslagenaffaire.