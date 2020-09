Drugskoerier botst op politiewagens: ‘Eén van de makkelijkste drugsvangsten ooit’

Rijd je met een bestelwagen vol methamfetamine, beter bekend als crystal meth, dan weet je dat je moet oppassen voor de politie. Deze drugskoerier was zich daar minder bewust van: hij knalde met zijn auto op twee politiewagens.

De drugskoerier reed met een straatwaarde van 122 miljoen euro. De agenten hadden het over „één van de makkelijkste drugsvangsten ooit.”

Gevangenisstraf van 6,5 jaar

Het incident vond vorig jaar als plaats in Sydney, maar de man is nu veroordeeld door de Australische rechtbank. Hij krijgt een gevangenisstraf van 6,5 jaar, schrijven Australische media.

Agenten die aan het werk waren in een politiekantoor hoorden plotseling een luide knal. Toen ze naar buiten gingen, zagen ze twee zwaar beschadigde politievoertuigen. De dader was gevlucht met zijn bestelwagen.

Drugskoerier identificeren

Uit de bewakingsbeelden en gesprekken met ooggetuigen, kon de politie de dader snel identificeren. Ze traceerden de man onderweg, en haalden hem naar de kant. De man gedroeg zich verdacht toen de politie hem ondervroeg, waarna de agenten het voertuig fouilleerden. Ze vonden 273 kilogram aan crystal meth, verpakt in kartonnen dozen. Volgens de politie had de lading een straatwaarde van zo’n 122 miljoen euro.

„De man had een behoorlijke pechdag”, zei detective Glyn Baker tijdens een persconferentie kort na de drugsvangst. „Op politiewagens inrijden met zo’n karrenvracht drugs aan boord is tamelijk buitengewoon. Dit is wellicht één van de gemakkelijkste drugsvangsten die ons korps ooit gemaakt heeft. Ongelooflijk, werkelijk ongelooflijk.”

