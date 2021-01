Hugo de Jonge baalt van achterstand vaccineren: ‘Nu wordt het écht beter’

Hugo de Jonge baalt van de trage start van het vaccinatieprogramma. De minister van Volksgezondheid belooft dat de komende weken de achterstanden van de inentingen met het coronavaccin zullen worden ingehaald. Ernst Kuipers vond bij Jinek gisteravond al dat het veel sneller kan. En dus kwam de hashtag #hugodejongekanniks weer bovendrijven.

„In de komende twee à drie weken gaan we meer wegprikken dan er aan vaccins binnenkomt. Dat betekent dat we met een paar weken bij zijn, we trekken ons been écht bij”, vertelt Hugo de Jonge vanmorgen in het Algemeen Dagblad.

Hugo de Jonge blijft wel voorzichtig

De gezondheidsminister zegt voorzichtig te blijven om niet de gehele voorraad coronavaccins in één keer op te prikken. „We moeten wel zorgen dat we over een tijdje ook nog genoeg op voorraad hebben om de ingeplande prikken te kunnen garanderen. Dat is telkens een moeilijke afweging om te maken”, aldus Hugo de Jonge. „Het gaat maar om één ding: komen er voldoende vaccins binnen? Dat bepaalt het tempo van de vaccinatie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op 6 januari kreeg verzorgende Sanna de allereerste prik in ons land. Vanochtend volgde voor haar, ook weer als eerste, prik twee. De komende dagen en weken gaan ook anderen op voor hun tweede prik. pic.twitter.com/E8yfQLiLwr — Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 27, 2021

De EU ligt in de clinch met het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca, dat in het eerst kwartaal mogelijk maar een kwart van de afgesproken hoeveelheid vaccins kan leveren aan de EU-landen. De EU heeft in totaal 400 miljoen doses besteld van het vaccin, waarvan er 11,6 miljoen naar Nederland zouden gaan.

Nederland heeft nu ongeveer 1 op de 100 inwoners een eerste prik gegeven en behoort daarmee tot de hekkensluiters in de EU. Van alle EU-landen staat alleen Bulgarije onder Nederland. Daar is 0,39 van de 100 inwoners geprikt. In de Tweede Kamer en daarbuiten is veel kritiek op het feit dat ons land als laatste EU-land begon aan de vaccinatiecampagne, op 6 januari.

Ernst Kuipers: Het kan sneller

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, denkt dat het vaccinatietempo flink opgeschroefd kan worden. Doordat zeven prikken in plaats van vijf uit een flacon gehaald kunnen worden, heeft Nederland volgens hem tot nu toe 700.000 vaccins, waarvan er 200.000 inmiddels zijn gebruikt. De rest kan binnen een week weggewerkt worden, zei Kuipers gisteravond in de talkshow van Eva Jinek.

„Die 500.000 extra kun je heel snel doen. Dat kunnen de GGD’s doen, want die zijn daar helemaal voor opgeleid. De ziekenhuizen kunnen helpen. De huisartsen kunnen helpen”, aldus Kuipers. Gevraagd of dat binnen twee weken kan, antwoordde Kuipers: „Nog veel sneller.” Hij denkt dat binnen een week zelfs 700.000 prikken gezet kunnen worden. En dat kan volgens hem ook bij de huidige vaccinatiestrategie, waarbij eerst de ouderen in verpleeghuizen en het personeel gevaccineerd worden.

Volgens Kuipers was de grootste beperkende factor voor het vaccinatietempo in de ziekenhuizen, waar 40.000 mensen zijn gevaccineerd, dat iedereen „een selfie wilde”.

Hugo de Jonge kan niks

Tijdens het gesprek tussen Eva Jinek en Ernst Kuipers kwam #hugodejongekanniks op Twitter weer boven drijven. Deze hashtag wordt vaker veelvuldig gebruikt. En nog steeds. Enkele voorbeelden:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#hugodejongekanniks Beloven en maar beloven dit door een man wiens basis is gebaseerd op een sprookjesboek waarin alles onrealistisch wordt belooft … Daarom zou je hem niets kunnen verwijten gezien zijn onrealistisch wereldbeeld maar wel een samenleving gijzelen 🤬 — ZOMBIE H€NR¥ ™ 🇳🇱 ☂️ (@HAWjunior4) January 29, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zijn schoenen beginnen te wringen. Laat die #CDA minster en brokkenpiloot #hugodejonge zsm van het corona toneel verdwijnen.#hugodejongekanniks — Hans van Vugt (@VugtH) January 29, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weg met deze man. Ga je werk doen en ga prikken. Zo moeilijk is het niet #hugodejongekanniks — utrem73 (@utrem73) January 29, 2021

Lees ook: Vrouw wordt per ongeluk gevaccineerd in plaats van getest: ‘Hahaha’