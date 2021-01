Vrouw wordt per ongeluk gevaccineerd in plaats van getest: ‘Hahaha’

Fouten maken is menselijk. Maar je hebt foutjes en je hebt fouten… Per ongeluk een verkeerde postcode opschrijven is bijvoorbeeld toch nét even iets anders dan een vrouw per ongeluk vaccineren, in plaats van testen. Maar hé, het kan gebeuren, zo blijkt maar weer. Of zo blijkt, want het is vooralsnog de eerste keer.

Een vrouw uit Lansingerland werd per brief opgeroepen om zich te laten testen op corona, maar kreeg onbedoeld het Pfizer-vaccin ingespoten, meldt omroep Rijnmond. Personeel van de GGD-locatie bij Rotterdam The Hague Airport controleerde de gegevens van de vrouw niet goed. Daardoor belandde ze in de prikstraat en niet in de teststraat.

Gevaccineerd

Het ging fout omdat de vrouw, volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond, de afspraakbevestiging niet goed had gelezen. Ze was zelf in de veronderstelling dat ze zich moest laten vaccineren. Toen de vrouw bij de testlocatie arriveerde, hoefde ze haar afspraakbevestiging voor de test niet te laten zien. Zo kon het gebeuren dat ze in de verkeerde hal terecht kwam. Ook daar ging het mis. Bij de aanmeldbalie voor het vaccineren moet gewoonlijk de bevestigingsbrief worden getoond. De vrouw had hem echter niet bij zich. Omdat het computersysteem op dat moment traag was, stuurde de baliemedewerker de vrouw alvast door om tijd te winnen. Na de vaccinatie zou alles worden verwerkt. Gezondheidscheck Direct na de prik werd de fout geconstateerd. De GGD haalde er snel een arts bij. Die sprak met de vrouw, legde haar uit wat er is gebeurd en voerde een gezondheidscheck uit. Volgens de dienst gaat het goed met de vrouw. Ze krijgt binnenkort het tweede vaccin. De GGD zegt geschrokken te zijn van het voorval. „Als de registratie zorgvuldiger was verlopen, had de vaccinatie niet kunnen plaatsvinden. Het laat zien hoe belangrijk het is dat alle stappen zorgvuldig genomen moeten worden. We hebben maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.”

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Daar ben je toch zelf bij of niet? Je komt voor een test dan laat je je toch niet vaccineren? Kom op zeg… — M.E.Dutch (@M_E_Dutch) January 28, 2021 ‘Handig’

Het voorval circuleert op social media en mensen zien er ook wel de handigheid van in. „Goed om te weten: als je stiekem eerder een vaccinatie wilt kun je blijkbaar gewoon binnenlopen, zeggen “goedemiddag ik heb een afspraak”. De computer is zo traag dat het pas na de vaccinatie gecontroleerd wordt”, schrijft Thijs, zij het met een sarcastische ondertoon. Sheila moet er vooral om lachen. „Hahaha.” Veel anderen vinden het maar een vreemd verhaal. „Daar ben je toch zelf bij of niet? Je komt voor een test dan laat je je toch niet vaccineren? Kom op zeg…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goed om te weten: als je stiekem eerder een vaccinatie wilt kun je blijkbaar gewoon binnenlopen, zeggen "goedemiddag ik heb een afspraak". De computer is zo traag dat het pas na de vaccinatie gecontroleerd wordt. Maar gelukkig gebeurt het wel zOrGvULdiGhttps://t.co/yWI79VrpHV — Thijs (@TharusThijs) January 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twee weken geleden begon in Lansingerland het grote testen van alle inwoners. Ruim 60 duizend mensen zijn opgeroepen om mee te doen, van heel jong tot heel oud. Doel van het onderzoek is meer te weten te komen over de verspreiding van het coronavirus en dan vooral de Britse variant. Op drie extra testlocaties in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk én op RTHA kunnen de inwoners terecht.

Lees ook: Dit vaccin is niet voor 65-plussers, stelt Duits vaccincomité