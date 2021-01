Kaartje voor de trein wordt voorlopig niet duurder, belooft de NS

Een treinkaartje mag niet duurder worden. Verbindingen op het spoor worden sneller en… duizenden reizigers zijn volgend jaar soms iets langer onderweg.

In de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen (NS) voor 2022 gaan 200.000 reizigers erop vooruit door snellere verbindingen, meer treinen en betere aansluitingen. Ongeveer 24.000 reizigers zijn iets langer onderweg. Dat staat in een adviesaanvraag van de NS aan regionale overheden en reizigersorganisaties, heeft de vervoerder vandaag bekendgemaakt.

Treinkaartje blijft betaalbaar

President-directeur Marjan Rintel van NS belooft in de Telegraaf ook dat de trein betaalbaar moet blijven en „dat een kaartje niet duurder mag worden”.

In 2022 komen er twee doordeweekse nieuwe tienminutentreinen bij, intercityverbindingen met iedere tien minuten een trein. Het gaat hierbij om de trajecten Rotterdam-Den Haag-Leiden-Schiphol en Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol.

Tussen Rotterdam en Dordrecht gaat tegelijk met de intercity’s een tienminutensprinter de hele dag rijden, de eerste van Nederland. Het is de eerste stap naar de ‘CitySprinter’, aldus de NS; een ambitie van de NS om iedere 5 minuten een sprinter te laten rijden en op meer stations te laten stoppen, bovenop meer intercity’s op dezelfde lijn.

Trein rijdt vaker in de avond- en ochtendspits

Verder gaat het aantal Intercity’s tussen Alkmaar en Haarlem omhoog. In de avond- en ochtendspits gaan er daarnaast meer treinen rijden tussen Leiden en Utrecht. Tussen Driebergen-Zeist en Breukelen wil de NS de sprinterfrequentie omhoog brengen van twee naar vier per uur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We willen de dienstregeling vanaf december fors verbeteren, ook nu we zo'n last hebben van de coronacrisis. We hebben plannen voor meer treinen, snellere verbindingen en betere aansluitingen. Lees hier wat we allemaal willen doen: https://t.co/0HITP3OHFp pic.twitter.com/CJVSLAzbnt — NS online (@NS_online) January 29, 2021

Voor Zeeuwen wordt de verbinding met Noord-Brabant en de Randstad fors verbeterd, aldus de vervoerder. NS wil één van de twee intercity’s per uur fors versnellen door alleen te stoppen op de grotere stations Vlissingen, Middelburg en Goes. Deze verbinding zal zo’n kwartier sneller in de Randstad zijn. Daarnaast komt er overdag een nieuwe sprinterverbinding bij tussen Vlissingen en Roosendaal.

Impact corona in het openbaar vervoer

Dankzij de aanleg van nieuwe infrastructuur tussen Meppel en Zwolle kan de sprinter Leeuwarden-Meppel worden doorgetrokken naar Zwolle, zoals dat in het verleden ook het geval was. De sprinter wordt ook sneller, waardoor de aansluiting in Leeuwarden in de richting naar Groningen wordt verbeterd, aldus de NS. De reistijd tussen de Randstad en Friesland wordt hierdoor korter. De sprinter tussen Groningen en Zwolle wordt tot vier minuten sneller.

Hoe de reizigersaantallen uiteindelijk uitpakken, is door de impact van corona nog onduidelijk, geeft de NS aan. „Uiteraard blijven we de gevolgen van de coronacrisis nauwgezet monitoren en zullen we waar nodig bijsturen”, zegt Rintel in een verklaring van de NS.

Lees ook: De Eurostar blijft wél doorrijden vanuit het Verenigd Koninkrijk