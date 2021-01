Zeer groot geschapen minikameleon ontdekt in Madagaskar

Een minikameleon met een hele grote penis. Het klinkt als de inzet van een goeie exotische grap, maar dat is het allesbehalve.

In Madagaskar blijkt een minikameleon met een opmerkelijk grote penis te leven. Een internationaal team van wetenschappers denkt dat het de kleinste reptielensoort op aarde kan zijn.



Minikameleon

Het mannetje dat werd aangetroffen in het noorden van het Oost-Afrikaanse eiland is maar 13,5 millimeter groot. De penis beslaat 18,5 procent van zijn lichaamsgrootte.

De soort heeft de naam Brookesia nana gekregen. Van de bijna 11.500 bekende reptielensoorten is het volgens de wetenschappers de kleinste.



Groot geschapen



Mannetjes van kleine kameleonsoorten zijn vaak relatief groot geschapen. Hun penis is in tweeën verdeeld zodat ze zowel links als rechts contact met het vrouwtje kunnen maken. Vrouwtjes zijn meestal wat groter. Het team vond een exemplaar van 19 millimeter. Om daar succesvol mee te paren is een groot geslachtsorgaan bij het mannetje handig, oppert een van de wetenschappers als verklaring.

Het team vond geen andere exemplaren van de soort. Kleine kameleonsoorten hebben vaak maar een leefgebied van een paar vierkante kilometer.

Ontdekking

De ontdekking door onderzoekers uit Duitsland en Madagaskar is beschreven in het tijdschrift Scientific Reports. Waarin de naam van onderzoek, net als de penis van de minikameleon, erg lang is: ‘Extreme miniaturization of a new amniote vertebrate and insights into the evolution of genital size in chameleons.’

Wie weet biedt de minikameleon met z’n grote zaakje wel inspiratie voor een vervolgliedje op deze gouwe ouwe:

