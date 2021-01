‘Boze Bijlmermoeders’ en andere buurtbewoners wisten rellen te voorkomen

Het bleef gisteravond rustig in de Bijlmer, en dat is niet de verdienste van politie en/of boa’s, maar van de buurtbewoners. Onder meer door een groepje mannen-met-een-missie voor het station en ‘Boze Bijlmermoeders’ die voor de portiek stonden.

#Bijlmer is vandaag af en aan trending op Twitter. Filmpjes worden gedeeld: „Geen rellen in Zuidoost.” En mensen vragen zich onder meer af wanneer landelijke media het nieuws oppikken dat het gisteravond in de Bijlmer zo rustig is gebleven dankzij betrokken buurtbewoners.



Ondertussen in de Bijlmer. Please retweet! pic.twitter.com/l69wRB4WGk — Gerda (@GerdaAukes) January 26, 2021

Rustige Bijlmer

Op social media werden gisteren oproepen gedaan om te gaan rellen bij station Bijlmer Arena, om acht uur ’s avonds. Maar het bleef stil in de Bijlmer, om acht uur ’s avonds. Een groepje bewoners verzamelde zich voor het station om jongeren met ‘rel-intenties’ op andere gedachten te brengen. Met verve. Het idee van de actie is simpel: ‘Protect the hood en protect the youth’, zoals Bijlmer-bewoner gevat uitlegt tegen Zuidoost TV.

Er wordt met hartjes en applaus-handjes op de actie van de mannen gereageerd. „Wat een legends, deze mannen.”



Het is hen erom te doen rellen vóór te zijn, zei een van de mannen gisteravond tegen het Parool. „Dit is onze buurt, we moeten de naam hoog houden. Gelukkig heeft zo ongeveer niemand gehoor gegeven aan de oproep. Het is rustig.”

Bijlmermoeder

‘Bijlmermoeder’ Lena schrijft over hun actie op Twitter. „Als Boze Bijlmermoeder kan ik verklappen dat het best nog een klusje was, gisteravond. Voor ieder portiek een moeder en met een beetje pech een ma. En oma’s hebben hier nog een riem (smiley).”

Ze krijgt veel lof van alle kanten, onder andere van lokale politicus Jazie Veldhuyzen, met ook nog even een kleine sneer erin naar de media. „Jullie hebben het fantastisch gedaan. Bedankt! En wat de media betreft, nu de de landelijke media nog. Die geven tot nu toe alleen nog maar aandacht aan „voetbalsupporters” die de politie „helpen” met het „voorkomen van rellen”.”



Jullie hebben het fantastisch gedaan. Bedankt! En wat de media betreft, nu de de landelijke media nog. Die geven tot nu toe alleen nog maar aandacht aan "voetbalsupporters" die de politie "helpen" met het "voorkomen van rellen". — Jazie Veldhuyzen (@JazieAnthony) January 27, 2021

Hij doet vervolgens een oproep aan ‘de media’. En dat maakt weer een en ander los, het blijft Twitter tenslotte. „Vreemd dat je voor goed gedrag een pluim wil.”



Vreemd dat je voor goed gedrag een pluim wil. — Jess. (@Jessmintto) January 27, 2021



Was de Bijlmer de enige wijk in Nederland waar het rustig bleef en mensen zich netjes aan de regels hielden?

99,9% van de Nederlanders doet dat namelijk, Einstein. — Chrisje (voor intimi) (@ChrisMa62706222) January 27, 2021

