Klassen bedolven met lof: ‘Nu zijn wij aan zet, als samenleving’

De documentaireserie Klassen van Ester Gould en Sarah Sylbing zit erop. Na de laatste uitzending kregen de makers én gedocumenteerde kinderen een digitale staande ovatie van alle kijkers. “Dit verdient een Gouden Televizier-Ring.”

Gould en Sylbing volgden voor de serie kinderen in groep 8 van verschillende basisscholen in Amsterdam-Noord. Er is voor deze plek gekozen, omdat je eigenlijk nergens in Nederland een dergelijke diversiteit aan achtergronden en etniciteiten treft. Centraal in de Human-documentaire staat het advies voor de middelbare school, waarbij het ene kind worstelt met prestatiedruk en het andere met zijn thuissituatie. Kort gezegd laat Klassen zien dat het milieu waarin een kind opgroeit de toekomst bepaalt en dat daar nauwelijks aan te ontkomen is.

Klassen is meer dan alleen falende onderwijssystemen

Maar Klassen is meer dan een pijnlijke documentatie van ongelijkheid en falende onderwijssystemen. Gould en Sylbing hebben ervoor gezorgd dat je van de kinderen gaat houden. De slimme Anyssa, die makkelijk het VWO aankan, maar te veel zorgen heeft door haar thuissituatie en haar opa als beste vriend heeft. De 13-jarige Gianny, die ondanks een hoge CITO-score naar het VMBO wordt gestuurd en op straat in de problemen raakt. De vertederende en slimme Yunuscan, die zo graag wil, maar het helemaal zelf moet doen. En dan waren er nog de kinderen uit yuppenbuurten, voor wie al het advies onder VWO het einde van de wereld leek te betekenen.



Dank @omroephuman en makers van #Klassen voor 7 meer dan prachtige afleveringen #moveonup — Dolf Jansen (@Dolfjansen) January 11, 2021

De een vond Klassen een te pijnlijke bevestiging van de werkelijkheid en kon er eigenlijk niet naar kijken. Anderen verslonden de afleveringen alsof het een Netflix-serie was. Iedereen leefde mee met de kinderen en weinig kijkers zullen het daarbij constant droog hebben gehouden. Waar falende onderwijssystemen werden blootgelegd in de documentaire, kwamen ook de onvervangbare krachten bovendrijven. Sommige juffen snappen het gewoon, dat leer je niet op een opleiding.

‘Dit verdient een Gouden Televizier-Ring’

Net als hun vorige documentaire Schulden hebben Ester Gould en Sarah Sylbing ook met Klassen weer een meesterwerk neergezet. Completer kun je dit verhaal niet vertellen. “Nu zijn wij aan zet. Wij als samenleving. Voor gelijke kansen voor ieder kind”, zegt voormalig Tweede Kamer-lid Hans Spekman, tegenwoordig directeur van het Jeugdeducatiefonds. En veel mensen zijn het erover eens: “Dit verdient een Gouden Televizier-Ring.”



Een diepe, diepe buiging voor de makers, de leerkrachten en de kinderen van #Klassen

Nu zijn wij aan zet. Wij als samenleving. Voor gelijke kansen voor ieder kind. https://t.co/07pExzbldc — Hans Spekman (@hansspekman) January 11, 2021



De laatste #klassen alweer. Prachtserie die voor 'n televisieprijs mag worden genomineerd. Haarfijn werd de #kansenongelijkheid in het huidige onderwijs blootgelegd. Corona versterkte dat slechts. Desondanks toonden leerlingen doorzettingsvermogen met 'n opgewekt slot tot gevolg! pic.twitter.com/QRaNq6dIJ2 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) January 11, 2021



Wat is #Klassen prachtig.

Pijnlijk soms, ontroerend vaak en hoopvol altijd.

Maak een vervolg, @human.

Zou zo graag zien en horen hoe het over vier, vijf jaar met deze kinderen is. https://t.co/QwlEcxe0LM — Peter van Heemst (@petervheemst) January 11, 2021



Dit is de allermooiste documentaire serie die ik ooit heb gezien. Met pijn in mijn hart sluiten we het vandaag af #klassen pic.twitter.com/DL7SZ7dvOl — Pamela (@Whatdidtheysayx) January 11, 2021

Bekijk alle afleveringen van Klassen terug op de website van Human.

