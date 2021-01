Frans veganistisch restaurant bekroond met Michelinster

Een Frans veganistisch restaurant is bekroond met een Michelinster. Het restaurant is daarmee de eerste ‘diervrije’ eetgelegenheid met deze eretitel.

Eigenaresse en chefkok Claire Vallée wist niet wat haar overkwam toen ze het nieuws te horen kreeg. Haar veganistische restaurant ONA, wat staat voor Origine Non Animale (niet-dierlijke oorsprong) krijgt namelijk de ‘oscar’ onder de dinerprijzen.

Geen makkelijke stap

Toen de jonge chefkok een telefoontje kreeg van de befaamde Michelingids „voelde het alsof ik werd aangereden door een trein”, zegt Vallee tegen AFP. Naast de klassieke bekroning, won de Française ook nog een groene ster. Deze prijs introduceerde Michelin vorig jaar om ethische en duurzame restaurants te belonen.



Je vindt ONA in de Franse stad Ares, vlakbij Bordeaux. In 2016 begon Vallée met haar veganistische droomtent, maar dit kwam haar niet zomaar aanwaaien. Door middel van crowdfunding en een lening bij een groene bank kreeg ze de financiering rond. Traditionele Franse banken keerden haar de rug toe. „Ze noemden de vooruitzichten voor veganisme en plantaardig voedsel te onzeker”, vertelt ze. Maar daar maakten de financierders een kleine inschattingsfout. Toch koestert Vallée geen wrok. „Iedereen doet zijn werk.”

Veganistische inspiratiebronnen

De jonge chefkok zegt: „Dit bewijst dat niets onmogelijk is.” Ze beaamt dat ze getwijfeld heeft over haar beslissing. „Ik vroeg me af of we goed genoeg waren. Koken op basis van groenten is moeilijk en innovatief.” Toch liet ze zich niet tegenhouden: „Het belangrijkste is om hiervan te genieten.”

Vallée wordt geprezen om haar gedurfde stap. Ondanks dat zegt ze dat ze dat ze geïnspireerd raakte door andere bekende chefkoks en noemt ze Jean-Christian Jury, die het restaurant Mano Verde in Berlijn runde, als voorbeeld.

