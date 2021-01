Beelden relschoppers Opsporing Verzocht leiden al meteen tot aanhouding

Dat beelden meer zeggen dan duizend opsporingsomschrijvingswoorden, blijkt wel weer. Tientallen tips naar aanleiding van beelden in het programma Opsporing Verzocht gisteravond hebben geleid tot de identiteit van verscheidene relschoppers.

Over vier verdachten die op camera waren vastgelegd tijdens de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 17 januari kreeg de politie 32 tips binnen. Beelden van zondagavond uit Venlo waarop te zien was dat er met stenen naar een politieauto werd gegooid, leverden 9 tips op.



Deze 29-jarige man uit Houten is aangehouden. Over de andere verdachten hebben we veel tips gekregen en er zijn ook namen genoemd. De beelden van de verdachten zijn daarom vooralsnog offline gehaald [2/3]. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 27, 2021

Houtenaar

Een van de verdachten is Jeffrey, een 29-jarige inwoner van Houten, meldde zich na de getoonde beelden zelf bij de politie in Amsterdam. Hij is aangehouden. „Goed nieuws! Na onze uitzending heeft één van de verdachten zich bij de politie gemeld”, meldt Opsporing Verzocht.



Politie toont beelden van relschoppers en ongeregeldheden. Opsporing verzocht vraagt of we het zoveel mogelijk willen delen.https://t.co/yAJ5tct32v — Diana de Raaf (@DianadeRaaf) January 27, 2021

Maar volgens een familielid van de Houtenaar ligt het toch iets genuanceerder, zo vertelt het familielid tegen het AD. Bij het verlaten van het Museumplein kreeg hij een klap van achter, op zijn rug, van een agent in burger. „In elk geval niet een agent in uniform, die je herkent als agent. Daarop draaide Jeffrey zich om en gaf een schop. Daarna is hij weggegaan. Ja, dat is niet zo’n hele gekke reactie toch, als je zelf een klap krijgt? Ik had vlak daarvoor nog contact met hem, hij vertelde dat het ineens heel snel vol liep met politie daar. Ik zei nog: ga dan maar weg, voordat je in problemen komt. Hoe ze aan die beelden van hem komen, geen idee.”

Andere verdachte relschoppers

Van de drie andere verdachten die ook op de video te zien waren, is door de tips de identiteit vastgesteld. Zij zijn nog niet aangehouden, maar de politie heeft in de tussentijd het onlinevideomateriaal van hen verwijderd.



Politie toont beelden stenengooiers Venlo en relschoppers Amsterdam in Opsporing Verzocht https://t.co/5cJkKn3jj1 — AD.nl (@ADnl) January 26, 2021

Op de beelden uit Venlo was te zien hoe meerdere mannen stenen uit de straat haalden en kapot maakten om vervolgens naar een politieauto te gooien. Een van de stenen vernielde het raam en belandde op de bijrijdersplek, waar op dat moment niemand zat. De politie beschouwt de actie als poging tot doodslag. De tips die over deze groep binnenkwamen worden nog onderzocht, er zijn woensdagochtend nog geen aanhoudingen gedaan.

Meer relschoppers tonen

De politie zal de komende tijd „meer en meer verdachten herkenbaar tonen”, zo waarschuwt zij op de site van het AVROTROS-programma. De politie raadt mensen die betrokken zijn geweest bij strafbare feiten tijdens één of meerdere rellen dan ook aan zich zo snel mogelijk te melden, alleen dan kan het openbaar maken van de beelden worden voorkomen.

Op social media gaan ook andere beelden rond. „Hebben jullie deze agent ook aangehouden?”, roept Frits Kuijper op Twitter. Hij krijgt niet de steun waarop hij had gehoopt, het blijft tenslotte Twitter. „Hij had gewoon weg moeten gaan, dus eigen schuld.” En „lul niet zo, Frits!”



Hij had gewoon weg moeten gaan. Dus eigen schuld — Marielle Heuft (@Heupeheuffie) January 27, 2021

En Walter van der Cruijsen deelt heel andere portretten, waaronder dat van Willem Engel en Geert Wilders. „De aanstichters blijven buiten beeld.”



Ik begrijp dat het ongekend populaire programma Opsporing Verzocht portretten van relschoppers heeft. Maar de aanstichters blijven buiten beeld. pic.twitter.com/vejrMHGSjK — Walter van der Cruijsen (@wltrrr) January 27, 2021

