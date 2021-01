Rutte praat in Catshuis over avondklok en steunpakketten

Een groot deel van het demissionaire kabinet overlegt op dit moment met deskundigen over de coronacrisis, op het Catshuis. Ze spreken over een avondklok, het steunpakket aan het bedrijfsleven en vroegtijdige opening van basisscholen.

Gisteren lekte al uit dat het OMT adviseert de basisscholen en kinderopvang dicht te houden tot het einde van de lockdown op 9 februari. Het OMT maakt zich zorgen over de Britse variant van het virus dat veel besmettelijker is.



To #avondklok or not to avondklok. That's the question

Begrip invoering avondklok groeit

Het OMT komt binnenkort – misschien doen ze dat wel op dit moment – met een advies over een avondklok. Het kabinet vroeg de groep experts om te onderzoeken hoe effectief die maatregel is in de strijd tegen corona. Mark Rutte vreest dat de avondklok mogelijk nodig is omdat de besmettingscijfers hoog blijven en de Britse variant zijn intrede heeft gedaan.

Maar er is veel weerstand tegen de invoering van een avondklok, ook in de coalitiepartijen. Verder zijn er zorgen over de handhaving. De politiebonden voorzien grote problemen bij de handhaving van de maatregel. „We doen liever een beroep op het gezond verstand van de mensen. Daar moeten we het mee redden”, zegt voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV. „Ik ben bang dat politie en boa’s een avondklok niet kunnen handhaven, we kunnen niet op iedere straathoek controleren.”

De afgelopen tijd lijkt het begrip in de Kamer voor de mogelijke invoering van de „ingrijpende maatregel” wel te groeien. Bij een eerdere motie van Geert Wilders om niet over te gaan tot een avondklok, stemden de meeste partijen voor. De motie werd dus aangenomen. Alleen de VVD, het CDA en de ChristenUnie stemden tegen.



Onthoud allen deze motie van 4 november jongstleden. Onthoud dit als volgende week een avondklok wordt ingesteld en wat dus onze politiek nog waard is.

Steunpakketten

Het kabinet en de deskundigen praten ook over uitbreiding van de steunpakketten voor het bedrijfsleven en vooral de hardst getroffen sectoren. Daar wil het kabinet volgende week mee naar buiten komen, is de verwachting.

Het is voor het eerst dat het kabinet in demissionaire toestand spreekt met onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM en Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is er ook bij als de tijdelijke vervanger van de afgetreden minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

